U vážného úrazu zasahovali záchranáři na Novojičínsku.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

"Záchranáři ZZS MSK zasahovali v sobotu 9. března odpoledne u vážného úrazu na Novojičínsku. Čtvrt hodiny po šestnácté hodině byl operačnímu středisku prostřednictvím linky tísňového volání nahlášen pád z výšky v obci Bravantice. K zásahu vyjel tým rychlé zdravotnické pomoci z Bílovce a k misi vzlétl vrtulník letecké záchranné služby z Ostravy," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Záchranáři ZZS MSK zasahovali v sobotu 9. března 2024 odpoledne u vážného úrazu na Novojičínsku.Zdroj: se svolením ZZS MSK

Třiadvacetiletý muž spadl na stavbě ze žebříku, z výšky okolo pěti až šesti metrů. Když na místo události dorazili záchranáři, byl při vědomí. Lékař záchranné služby u něj zjistil poranění v oblasti páteře, horní a dolní končetiny.

"Pacient byl zajištěn pánevním pásem, uložen do podtlakové matrace a posádky zahájily podávání potřebných léků. Poté jej letečtí záchranáři přepravili do ostravské Fakultní nemocnice. Předán byl do péče týmu tamního urgentního příjmu," doplnil mluvčí záchranářů.