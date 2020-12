S těžkými zraněními skončil v nemocnici řidič Škody Octavia Combi, který v Ostravě-Svinově vjel přes zákaz na železniční přejezd, kde již nestihl utéct před srážkou s vlakem.

Dvě jednotky hasičů zasahovaly Ostravě-Svinově, kde se střetl osobní vlak s osobním automobilem Škoda Octavia Combi. | Foto: HZSMSK

Stalo se v úterý 8. prosince kolem 18.30 hodin. "V Ostravě Svinov v ulici Bratří Sedláčků nerespektoval 55letý řidič vozidla Škoda dopravní značení zákaz vjezdu všech motorových vozidel a najel do prostoru chráněného železničního přejezdu. Zde z dosud nezjištěných příčin odstavil vozidlo v koridoru projíždějícího vlaku. Došlo ke střetu a vozidlo narazilo ještě do řidiče, který byl v době nehody mimo automobil. Utrpěl těžké zranění a byl převezen do nemocnice. Ve vlaku cestovalo 33 osob, které neutrpěly zranění," popsala nehodu mluvčí policie Pavla Jiroušková.