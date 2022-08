Cesta opilé řidičky skončila podle policejního mluvčího René Černohorského o půl jedenácté v noci v Beskydské ulici v Žilině, místní části Nového Jičína, a to nárazem do maringotky.

„Po průjezdu levotočivou zatáčkou vyjela vpravo mimo silnici a pravou přední části automobilu narazila do rohu zde stojící maringotky. Po střetu byl vůz odhozen zpět na silnici, přejel do protisměru, najel na chodník a narazil levým předním bokem do betonové zídky,“ přiblížil René Černohorský.

Při kolizi řidička utrpěla zranění lehčího charakteru, ale s nutností ošetření v novojičínském zdravotnickém zařízení. Hmotná škoda byla vyčíslena na 110 tisíc korun.

V nejbližší době žena motorové vozidlo řídit nebude. „Při dechové zkoušce jí bylo naměřeno bezmála 2,8 promile alkoholu v dechu,“ uvedl policejní mluvčí. Její záležitostí se zabývají novojičínští policisté kvůli podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.