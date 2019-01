Příbor, Frýdek–Místek - Tak otřesný případ, jaký se stal ve čtvrtek odpoledne v Příboře, policisté již dlouho nezaznamenali. Opilý muž bez řidičáku ujížděl policistům a přitom srazil cyklistku, která zemřela.

Místo tragedie. Sražená padesátiletá cyklistka zemřela po několika hodinách v nemocnici. | Foto: archiv Policie ČR

Čtvrteční případ otřásl nejen příborskou veřejností, ale i mnohými policisty. Bylo krátce po čtvrt na pět odpoledne, když policejní hlídka v Příboře spatřila osobní automobil Nissan Terrano. Její členové stěží tušili, co se v průběhu dalších minut odehraje. Dvaačtyřicetiletý muž z Frýdku–Místku za volantem totiž šlápl na plyn a začal ujíždět ve směru od Příbora na místní část Hájov.

„Vlivem podnapilosti a velké rychlosti v mírné pravotočivé zatáčce přejel do protisměru, kde vjel do příkopu. Přitom pravou přední stranou vozidla zachytil cyklistku, která jela ve směru do Příbora,“ uvedla novojičínská okresní policejní mluvčí Miroslava Michálková Šálková.

Vůz poté přejel do pole a po chvíli se přední části zabořil do příkopu a otočil se o necelých 180 stupňů. „Padesátiletá žena z Příbora utrpěla vážná poranění, kterým podlehla ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě,“ doplnila Michálková Šálková. Žena měla těžké poranění hlavy a také hrudníku a horních i dolních končetin.

Když příborští policisté muže identifikovali, zjistili, že letos v červnu mu Okresní soud v Kroměříži uložil trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu čtyř roků, dechová zkouška navíc odhalila, že měl ve chvíli nehody v dechu 2,85 promile alkoholu.

„Policisté muže odvezli na protialkoholní záchytnou stanici ve Frýdku-Místku, ráno jej převezli do policejní cely. Vyšetřovatel podal návrh na jeho vzetí do vazby,“ dodala Šálková.

Podle informací Deníku by měl Okresní soud v Novém Jičíně rozhodnout o vazbě muže v sobotu dopoledne.

Cyklistka se stala již jednadvacátou obětí dopravních nehod na Novojičínsku v letošním roce. Přitom první nehoda se smrtelným zraněním se stala 8. února. Od pondělka zemřeli při nehodách na Novojičínsku již čtyři lidé. Případ muže z Frýdku-Místku, kterým by měl být podle informací Deníku Michal Barva, jen dokazuje bezmoc policistů proti agresivním a naprosto nezodpovědným řidičům.

„Nevíme, jak bychom mohli proti takovým lidem zakročit. Policistů i policejních kontrol na silnicích přibývá, ale tento případ jasně dokazuje to, že vůči těm, jimž je lidský život lhostejný, policie mnoho nenadělá. To by skutečně asi musel sedět v každém autě policista,“ uzavřela Michálková Šálková.