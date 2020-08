Další opilství za volantem, které jen náhodou neskončilo tragicky, řeší policisté.

Bylo patnáct minut po dvacáté hodině, úterý 25. srpna. Policejní mluvčí René Černohorský uvedl, že v uvedenou dobu řídil dvaašedesátiletý muž z Novojičínska v Poštovní ulici ve Studénce osobní motorové vozidlo Škoda Fabia. „U vjezdu do zdejšího areálu sběrných surovin muž nezvládl řízení, na přímém úseku komunikace vjel do protisměru a zde narazil do jízdního kola devětatřicetiletého místního muže,“ sdělil René Černohorský.