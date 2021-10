„Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, kdy potřebuje léky a pravidelné lékařské ošetření a k poslední návštěvě lékaře se nedostavil, může být bez léků ohrožen jeho život a zdraví. Policie žádá občany, kteří pohřešovaného spatřili, nebo by věděli, kde se zdržuje, aby ihned volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo přímo přerovské kriminalisty na čísle: 601 365 551, případně kontaktovali nejbližší policejní služebnu.

Na sobě měl pracovní montérky a boty. Policisté předpokládají, že by se pohřešovaný Milan Mosazný mohl pohybovat v okolí Suchdola nad Odrou na Novojičínsku.Policejní tiskový mluvčí Libor Hejtman upozorňuje:

Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, kdy potřebuje léky a pravidelné lékařské ošetření a k poslední návštěvě lékaře se nedostavil, může být bez léků ohrožen jeho život a zdraví. Policie ČR pátrá po pohřešovaném muži, kterým je Milan Mosazný, narozený 9. února 1987, trvale bytem v Přerově. Policisté předpokládají, že by se pohřešovaný Milan Mosazný mohl pohybovat v okolí Suchdola nad Odrou na Novojičínsku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.