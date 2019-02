Dvě dopravní nehody zaměstnaly novojičínské policisty během poslední dubnové soboty.

Havarovaný opel byl na místě nehody ještě v sobotu odpoledne. | Foto: Deník / Adam Knesl

Tři zraněné osoby, z toho dvě vážně, si vyžádala bouračka, ke které došlo zhruba hodinu po sobotní půlnoci na křižovatce silnice II/647 a II/464 v katastru obce Bílov.

Polský řidič zde přijížděl ke křižovatce ve tvaru T od Studénky, nezabočil však ani doprava ani doleva a projel ji rovně, kde tvrdě narazil do příkopu.

„Pětadvacetiletý občan Polska řídil osobní vozidlo Opel Astra a řízení se plně nevěnoval a uvedenou křižovatku projel v přímém směru. Přední části vozidla narazil do protilehlého břehu silničního příkopu. Řidič utrpěl vážná zranění a byl převezen do nemocnice v Novém Jičíně,“ informovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

S vážným zraněním skončil ve Fakultní nemocnice Ostrava také o jeho devět let starší spolujezdec. Další spolujezdec polské národnosti, ve věku sedmatřicet let, vyvázl z nehody s lehkým zraněním a záchranka ho převezla do novojičínské nemocnice.

„U řidiče byly provedeny zkoušky na přítomnost alkoholu i návykových látek, obě vyšly negativně,“ dodala policejní mluvčí.

Havarovaný opel byl na místě nehody ještě v sobotu odpoledne.Autor: Deník / Adam Knesl

Druhou nehodu vyšetřovali strážci zákona v sobotu večer v Mořkově a hlavní roli zde sehrál alkohol. Třicetiletý řidič Škody Octavia v mírné zatáčce v obci nezvládl řízení a narazil do zaparkovaného vozidla Volkswagen Passat.

„Řidič nezastavil a v jízdě pokračoval dál. Ke zranění osob nedošlo. Po zadržení u řidiče byla provedena dechová zkouška s pozitivní a vzrůstající hodnotou ve výši přesahující dvě promile. Škoda, kterou opilý řidič za volantem způsobil, činí 200 tisíc korun,“ sdělila k události Zlatuše Viačková.