S vozem značky Mercedes narazila zezadu do služebního automobilu. Pavol Kikloš, sedící vzadu, na místě zemřel, další policista a jeho kolegyně vpředu utrpěli těžká zranění. Žena, která nehodu způsobila, byla nejen silně opilá, ale také výrazně překročila rychlost.

Neměl šanci

V pondělí u soudu vypovídal znalec obhajoby, který v rámci své odborné expertizy dospěl k závěru, že policisté zřejmě nebyli připoutaní. Podle ostravského advokáta Petra Kausty, který zastupuje pozůstalé po Pavolu Kiklošovi a těžce zraněnou spolujezdkyni, by k tragickým následkům došlo bez ohledu na to, zda byl, či nebyl Pavol Kikloš připoutaný.

„Ten průběh nehody byl takový, že by fatální následky nastaly v obou případech. Neměl šanci přežít,“ konstatoval Kausta, jenž se domnívá, že je zapotřebí celou nehodu detailněji rozebrat. O připoutání policistky-spolujezdkyně nemá Kausta s ohledem na důkazy pochybnosti. „Proto jsem zadal ústavní posudek z oboru dopravy, ve kterém se odborníci vyjádří ke všem aspektům,“ dodal Kausta s tím, že dosavadní posudky neodpověděly na všechny zásadní otázky, případně se jimi dosud nezabývaly.

Mimo jiné je zapotřebí přesněji určit rychlost vozidla řízeného opilou ženou. „Aby mohlo být objektivně stanoveno, jaké síly působily na osádku policejního vozu. Rychlost řidičky mercedesu může mít i vliv na změnu právní kvalifikace jejího protiprávního jednání na obecné ohrožení, kde je přísnější trestní sazba nepodmíněného odsouzení od osmi do patnácti let,“ řekl Kausta

Využít lze k tomu i záznamy z mýtných bran, vodítkem mohou být i rychlosti vozidel, která žena předjížděla. Ústavní posudek by měl také podrobněji rozebrat, co se dělo po nárazu. „Jde mimo jiné o pohyb osob ve služebním vozidle,“ vysvětlil Kausta.

Ústavní znalecký posudek není jediný, který nechá advokát pozůstalých vypracovat. Další se týká psychiatrie. Podle znalce, který na žádost policie v přípravném řízení zpracoval psychiatrický posudek na řidičku, neměla žena vzhledem ke svému stavu a množství vypitého alkoholu zachované rozpoznávací a ovládací schopnosti. To by mohlo mít vliv na její případnou trestní zodpovědnost nebo na výši ukládaného trestu.

„Tento posudek považuji za nesprávný a zcela se vymykající dosavadním znaleckým závěrům s tímto tématem. Nesouhlasím s jeho závěry, že měla vymizelé rozpoznávací a ovládací schopnosti. Chci, aby se k tomu vyjádřil další zkušený soudní znalec,“ sdělil Kausta, který u předchozího hlavního líčení přišel s návrhem na zvážení změny právní kvalifikace. Podle něj by jednání opilé řidičky nemělo být posuzováno jako usmrcení z nedbalosti, ale přísněji, a to jako obecné ohrožení se sazbou od osmi do patnácti let vězení.

Při tragické nehodě přišel o život ostravský policista Pavol Kikloš.Zdroj: Twitter.com/Jan Švejdar

Nehoda

Neštěstí se stalo vloni 5. července v Praze. Řidička v sobě měla kolem dvou promile alkoholu. Na nehodu si nepamatuje. Prý se probrala až ve chvíli, kdy nad ní stál dopravní policista. Soudu ale podrobně popsala, co se dělo předtím. S manželem a dětmi šli tehdy na bazén. Její muž začal údajně flirtovat s cizí ženou. Ve vzteku proto začala popíjet alkohol. Po sedmičce vína si dala i tři vodky s energetickým nápojem. Pak společně odjeli domů, kde došlo k prudké rodinné hádce. To potvrdil i její manžel s tím, že dal ženě dvě facky. Když poté kouřil na balkoně, zaregistroval, jak nasedla do vozu.

Vzápětí se v dalším autě vydal za ní. Řidička cestou nejdříve způsobila drobnou nehodu, od níž ujela. Pak následoval tragický náraz – podle svědků v téměř dvousetkilometrové rychlosti – do policejního vozu jedoucího před ní.

Hlavní líčení bylo odročeno, pokračovat bude v červnu a červenci.