Nákladní vůz v Ropici sjel mimo cestu, museli zasáhnout hasiči, podívejte

"Po příjezdu na místo události byl průzkumem zjištěn únik nafty z poškozené nádrže nákladního vozu. Řidič si stěžoval na bolest žeber, postarali se o něj přivolaní zdravotníci. Návěs kamionu zůstal z větší části na komunikaci, tahač sjel ze svahu mimo vozovku," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

Podívejte se na video ze zásahu

Zdroj: Youtube



Hasiči zachytávali unikající naftu do úkapových korýtek a následně do sudů, které na místo dovezl chemický automobil. Ve spolupráci se soukromou firmou a orgány životního prostředí i Povodí Odry pak řešili následky úniku do půdy a vodního toku. Jednotky se postaraly i o odstranění poškozených svodidel, která byla zaklesnuta do podvozku havarovaného vozu.

Vyproštění kamionu zajistila soukromá odtahová služba, provoz na frekventované komunikaci byl po celou dobu zásahu řízen kyvadlově policisty.