Tiskový mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl uvedl, že informaci o střetu dvou osobních automobilů v obci Mankovice přijali operátoři záchranné služby po patnácté hodině. Na pomoc vyjely posádky záchranářů ze základen v Odrách, Fulneku a Novém Jičíně.

„Týmy zdravotnické záchranné služby ošetřovaly šest účastníků havárie. Dvou a čtyřletý chlapec utrpěli středně závažná poranění v oblasti hrudníku. Muž a žena ve věku devětadvacet a šestadvacet let byli zraněni středně těžce a lehce, a to na horní končetině a hrudníku. Všichni čtyři postižení byli po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče sanitními vozy transportováni na úrazovou ambulanci novojičínské nemocnice,“ sdělil Lukáš Humpl a doplnil, že další dva muži, ve věku 32 a 49 let, utrpěli těžká zranění.

Mladší z nich v oblasti dolní končetiny, břicha a páteře, starší musel být vyproštěn a ošetřen s poraněním dolní končetiny. Oba poté vozidla ZZN přepravila na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba.