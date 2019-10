U nehody, která se udála před šestou hodinou ranní, zasahovaly čtyři týmy zdravotnické záchranné služby. Na pomoc vyjely tři pozemní posádky ze základen Frýdek-Místek a Nošovice, z Ostravy vzlétl k zásahu vrtulník leteckých záchranářů.

Třiadvacetiletý muž zůstal v automobilu zaklíněn a nejevil známky života. Po vyproštění u něj záchranáři zahájili resuscitaci. „Záchranáři použili přístroj zajišťující nepřímou srdeční masáž, zajistili postiženému dýchací cesty a pro podávání léků vstup do kostní dřeně. Jejich úsilí však bylo marné, muž na místě podlehl svým zraněním,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Pětapadesátiletý muž utrpěl vážná zranění horních i dolních končetin, byl v ohrožení života. „Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byl vrtulníkem transportován do ostravské Fakultní nemocnice,“ doplnil Lukáš Humpl s tím, že další dva účastníci nehody ve věku čtyřiadvaceti a osmnácti let byli zraněni lehce. „Po ošetření je pozemní posádky předaly do další péče zdravotníkům úrazové ambulance frýdecko-místecké nemocnice,“ podotkl mluvčí záchranářů.

Nehoda se stala na silnici III/4733, na místě zasahovaly také dvě jednotky profesionálních hasičů z Frýdku-Místku a Nošovic. Obě auta stála po srážce na silnici, respektive na chodníku.

„Hasiči vedle vyprošťování a spolupráce se zdravotníky použili na únik provozních kapalin nasákavý sorbent a asistovali při nakládání havarovaných automobilů na vozidla odtahové služby. Nakonec místo nehody uklidili,“ okomentoval situaci mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela.