Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl sdělil, že střet vozidel na okraji města Bílovec obdrželi pracovníci krajského zdravotnického operačního střediska před půl sedmou ráno. Na pomoc vyslali operátoři ZZS lékařskou posádku ze základny v Mošnově a bíloveckou RZP.

„Dvacetiletý muž zůstal v havarovaném vozidle zaklíněný a musel být vyprošťován. Zasahující lékař u něj zjistil těžké zranění v oblasti břicha a hrudníku. Pacient byl zajištěn krčním límcem, pánevním pásem a uložen do vakuové matrace. Po podání léků a dalších úkonech jej záchranáři transportovali do ostravské Fakultní nemocnice,“ uvedl Lukáš Humpl a doplnil, že na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava byla poté, co jí týmy ZZS poskytly přednemocniční neodkladnou péči, rovněž přepravena i třiačtyřicetiletá účastnice nehody.

„Utrpěla středně těžké poranění horní a dolní končetiny, jevila také známky otřesu mozku,“ dodal mluvčí záchranářů.