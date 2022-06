Půl hodiny po patnácté hodině havaroval třicetiletý muž na silnici u Paskova na Frýdecko-Místecku. Ošetřen byl se zraněním hlavy a dolní končetiny. Krátce na to zamířily další zdravotníci k obci Vražné na Novojičínsku Sedmatřicetiletý motorkář utrpěl poranění dolní končetiny a následně byl předán do další péče v Novojičínské nemocnici.

"V sobotu 4. června dopoledne skončil dvaasedmdesátiletý motocyklista po kolizi v příkopu a s hlavou pod vodou. V bezvědomí jej odtamtud vytáhli svědkové události. Na místo, do obce Horní Lhota na Ostravsku, ještě před posádkami ZZS dorazili pomoci také dva first respondeři. U muže selhávalo dýchání a lékař LZS proto musel přistoupit k intubací dýchacích cest, stejně jako k zajištění přístrojem řízené ventilace. Pacient s mnohočetnými poraněními byl po dalších opatřeních transportován vrtulníkem do nemocnice, a to v kritickém stavu," dodal závěrem mluvčí Humpl.

"Na všech místech zasahovaly vždy pozemní posádky záchranné služby i vrtulník. Pacienti pak byli po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče transportováni do ostravské Fakultní nemocnice, pouze jeden do spádového zdravotnického zařízení," řekl v úvodu tiskové zprávy mluvčí zdravotnické záchranné služby kraje Lukáš Humpl.