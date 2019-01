Bordovice – Agresivní jízda se první březnový den ráno vymstila dvaatřicetiletému řidiči Škoda Octavia v Bordovicích na Novojičínsku. Jen zábradlí na mostě možná zabránilo mnohem vážnějšímu konci.

Agresivní jízda se první březnový den ráno vymstila dvaatřicetiletému řidiči Škoda Octavia v Bordovicích na Novojičínsku. Jen zábradlí na mostě možná zabránilo mnohem vážnějšímu konci. | Foto: Archiv/Policie ČR

Řidič jel okolo půl sedmé ráno ve směru od Frenštátu pod Radhoštěm, jeho jízda však skončila na začátku obce Bordovice. „V důsledku rychlosti a vlivem agresivní jízdy dostal s vozidlem smyk a přejel do protisměru. Zde narazil do dopravní značky s označením konec obce a dále do trubkového zábradlí, které zcela zdemoloval. Možná právě to zabránilo tomu, aby vozidlo skončilo na střeše či v přilehlém potoce,“ popsal událost novojičínský policejní mluvčí Zbyněk Tomšík.

Při nehodě nedošlo k žádnému zranění, dechová zkouška u řidiče vyloučila alkohol. Škody na poničeném vozidle byly vyčísleny na osmdesát tisíc korun, další tři tisíce na poškozeném dopravním značení a pět tisíc na zničeném zábradlí. „Okolnosti nehody nadále prošetřují novojičínští dopravní policisté,“ doplnil Tomšík.