Z dosud nezjištěného důvodu řidič osobního vozidla sjel mimo komunikaci, kde narazil do reklamního poutače a na místě svému zranění podlehl.

Na místo dorazily všechny složky IZS. Po příjezdu hasiči a policisté zjistili, že uvnitř havarovaného automobilu zůstal zaklíněný řidič, ročník 1987. K jeho vyproštění nasadili hasiči hydraulické nástroje - kromě odstřižení střechy museli pracovat na uvolnění dolních končetin z pod palubní desky.

Zraněný řidič byl vyproštěn přibližně za čtvrt hodiny, přivolaný lékař však již konstatoval jeho smrt.

Po zadokumentování nehody ze strany Policie ČR si velitel zásahu na místo povolal vyprošťovací automobil Bison ze stanice HZS MSK v Ostravě-Zábřehu, který havarovaný vůz hydraulickým nakládacím jeřábem vytáhl zpět na komunikaci, kde si jej převzala odtahová služba.

„Řidič osobního vozu Chevrolet Nubira jel v levém jízdním pruhu, když z neznámých důvodů náhle přejel přes pravý jízdní pruh a sjel mimo komunikaci do příkopu, kde narazil do reklamního poutače. Vyšetřováním nehodového děje se nyní kriminalisté zabývají a pro kompletaci informací žádáme případné svědky nehody, či řidiče, kteří by mohli disponovat kamerovým záznamem z palubní kamery vozidla, aby pomohli a kontaktovali linku 158, děkujeme,“ poznamenala mluvčí policie Eva Michalíková.