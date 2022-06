Tou dobou prý náhodou kolem procházeli dva turisté, zdravotní sestra Bára a také doktor Petr. Oba byli v civilu, avšak okamžitě zahájili resuscitaci.

"Zaklekli, stlačovali mu hrudník, Bára zajistila žilní vstup, podali mu správné léky, organizovali záchranu, dělali všechno tak správně, profesionálně a s takovou čistou snahou pána zachránit," popsal lékař Marek Dvořák. Na místo se vydaly také dvě krajské jednotky záchranné služby, a také vrtulník z Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Zdravotníci se do hůře přístupného terénu dostali za pomoci horské služby. "Ani po hodinové resuscitaci se však muže nepodařilo zachránit," uvedla mluvčí krajských záchranářů Alena Kisiala. Co bylo příčinou podle ní není možné určit. "Jednalo by se o čistou spekulaci," dodala.

Marketingový ředitel resortu Tomáš Drápal se o událost dozvěděl posléze. "Ani nám lékaři či horská služba, která na místě zasahovala, nesdělili žádné bližší informace," řekl Deníku.

