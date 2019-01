Příbor – Smrtí skončil střet osobního vozidla s kamionem na čtyřproudové silnici u Příbora. Několik desítek minut museli řidiči využívat objízdné trasy.

Během pouhého měsíce a půl zemřeli na silnicích Novojičínska tři lidé. Tím posledním byl ve čtvrtek dopoledne řidič (roč. 1968), který neudržel vůz BMW ve svém jízdním pruhu a skončil v protisměru přímo pod koly mnohatunového kamionu, jen pár set metrů před ocelovými svodidly, jež zabraňují právě těmto vážným, a mnohdy tragickým, střetům.

„Došlo zde k nehodě osobního automobilu s nákladním vozidlem. Řidič jel od Frýdku-Místku, dostal smyk a narazil přímo do protijedoucího kamionu. Jeho řidič neměl šanci srážce zabránit," řekl Deníku Per Gřes.

Krátce nato na místo nedaleko výrobního areálu firmy Primus dorazili profesionální hasiči z Nového Jičína a jejich dobrovolní kolegové z Příbora a zasahovali zde až do odpoledních hodin. „K nehodě vyjely dvě posádky záchranářů z Nového Jičína a také vrtulník z Ostravy," informoval dále mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Řidič kamionu vyšel z nehody bez zranění, muži v osobním vozidle však již pomoci nemohli.

Vážná nehoda zkomplikovala v okolí na několik hodin dopravu. Nákladní vozidla odkláněli policisté v jednom směru na Ostravu a ve druhém na Příbor, kudy musely projet i všechny osobní automobily. Posléze se podařilo dopravu na I/48 vrátit alespoň do jednoho jízdního pruhu.

V krátké době jde o třetí tragickou dopravní nehodu v okrese. V první polovině září vyhasl na hlavním tahu na Ostravu, u Petřvaldu, život třiadvacetiletého mladíka, který také vjel do protisměru a srazil se s nákladním vozem, před dvěma týdny nepřežila nehodu cyklistka (68 let) v Kuníně. Tu srazil dvacetiletý řidič poté, co nezvládl svůj automobil a přejel do protisměru.