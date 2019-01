Novojičínsko - Jen za poslední dva týdny ukončilo na Novojičínsku dobrovolně svůj život pět lidí. Smutným faktem je, že zoufalý čin stále více následují mladí lidé.

Skokem pod vlak končí život řady sebevrahů. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Bylo to všední internetové povídání, které je pro mladé lidi zcela běžnou součástí každodenního života. Jenže tentokrát šlo o holý život. Při jedné z mnoha takovýchto komunikací mladý muž z Novojičínska vycítil, že s jeho protějškem na druhém konci republiky není něco v pořádku. Měl strach o jeho život. Udělal to nejlepší co, mohl. Okamžitě kontaktoval policii, která zoufalého mladíka vyhledala. „Jeho problém se podařilo vyřešit bez ztráty jeho života," vylíčil novojičínský policejní mluvčí Petr Gřes.

Důvod? Ne vždy je jasný

Tento příběh měl šťastný konec. Zdaleka se to však bohužel nedá říct o dalších šestnácti. Tak vysoký je počet těch, kteří si za letošní rok vzali život. „Dokonce jsme museli na tyto případy smutných událostí vyčlenit kriminalisty," říká Petr Gřes a pokračuje: „V převážné míře se jednalo o muže. K ukončení svého života a svých útrap nacházeli různé způsoby skoky z oken a pod jedoucí vlak, otrávení výfukovým plynem, ale také použití střelné zbraně či oběšení."

Kriminalisté se vždy snaží zjistit, jaké pohnutky dohnaly člověka k zoufalému činu, ale ne vždy se to podaří. Mezi nejčastější důvody patří špatný zdravotní stav, dlouhodobá nezaměstnanost, finanční problémy, vyčerpanost a další životní útrapy, které již nebyli schopni snášet. „Každý případ vyšetřujeme velice důkladně, abychom vyvrátili možné cizí zavinění," zdůrazňuje policejní mluvčí.

Ten dále přiznává, že stále častěji se mezi nešťastníky objevují mladší lidé. „Nejsmutnější případy jsou případy mladých, v podstatě zdravých, lidí, kteří nedokážou řešit svůj problém racionálně. V takových případech se mnohdy jedná o tzv. demonstrativní sebevraždu. Mladý člověk do poslední chvíle předpokládá, že se mu to nepodaří, snaží se na svůj problém upozornit, věří, že jej někdo uvidí a zachrání jej," vysvětluje Petr Gřes s tím, že tento krok si dlouho připravují a často o něm hovoří, a to právě i prostřednictvím sociálních sítí a dalších komunikačních serverů na internetu.

Ve většině případů lidé páchají sebevraždu v blízkosti svých domovů, ale jsou mezi nimi i takové případy, kdy ze světa odešli na velice odlehlých místech. V loňském roce si vzalo život na Novojičínsku celkem sedmadvacet lidí.