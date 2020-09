Na místo ihned vzlétli letečtí záchranáři z Ostravy a vyjel tým rychlé zdravotnické pomoci z Oder. "Osmadvacetiletý muž havaroval při sjezdu na trailové dráze a po nehodě zůstal ležet v bezvědomí. Zasahující lékař ZZS u něj při prvotním vyšetření zjistil známky poranění mozku, horní končetiny a přetrvávající poruchu vědomí," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Pacientovi byla poskytnuta přednemocniční neodkladná péče a posádky jej připravily k transportu do nemocnice. Vrtulník LZS poté muže přepravil do ostravské Fakultní nemocnice, kde byl předán do péče lékařů urgentního příjmu.