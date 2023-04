Páteční nehoda ve Vítkově, která se stala kolem 14.20 hodin, si vyžádala jedno těžší a dvě další zranění.

Nehoda ve Vítkově. | Foto: se svolením HZS MSK

Na Velký pátek 7. dubna nebude v dobrém vzpomínat teprve devatenáctiletý řidič, který se svým citroenem vyjel do protisměru a následně mimo komunikaci. Zde automobil převrátil přes střechu a narazil do stromu.

Při havárii se zranily tři osoby (řidič a dva spolujezdci). „Osmnáctiletá žena a devatenáctiletý muž byli ošetřeni s lehkým až středně závažným poraněním hlavy a po poskytnutí přednemocniční pomoci byli oba převezeni sanitním vozidlem na chirurgickou ambulanci v Opavě,“ informoval mluvčí záchranářů Ladislav Lang.

„U řidiče byl nařízen odběr krve ve zdravotnickém zařízení pro vyloučení případného ovlivnění návykovými látkami. Další okolnosti nehody prověřují opavští kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty,“ objasnila mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Nehoda ve Vítkově.Zdroj: se svolením HZS MSK

Do nemocnice musel být letecky převezen desetiletý chlapec, který byl v době příjezdu záchranářů v bezvědomí. „Zasahující lékař u něj provedl zajištění dýchacích cest pomocí intubace, zajistil přístrojem řízené dýchání a podávání léků. Po přiložení krčního límce byl pomocí vyprošťovacího rámu uložen do vakuové matrace a následně letecky transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde byl předán zdravotníkům na oddělení urgentního příjmu,“ uvedl Ladislav Lang.