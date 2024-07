"Informaci o střetu osobního automobilu a domíchávače v místní části Jičina převzali operátoři v deset hodin, k zásahu byli vysláni profesionální hasiči ze stanice Nový Jičín a spolu s nimi dobrovolná jednotka ze Starého Jičína," uvel mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

Hasiči po příjezdu na místo události začali vyprošťovat devatenáctiletého řidiče osobního automobilu. Z vraku ho museli dostat pomocí hydraulických nástrojů. Komplikovaná operace trvala téměř dvacet minut, po celou dobu úzce spolupracovali se zdravotníky.

První záchranáři přitom u pacienta byli během sedmi minut od převzetí výzvy k zásahu.

"Zraněný řidič jevil známky poruchy vědomí, prvotní lékařské vyšetření ukázalo poranění hlavy, dolních i horních končetin. Stav pacienta byl přímo život ohrožující. Nutná byla intubace a převedení na přístrojem řízenou ventilaci, záchranáři zajistili žilní vstup a zahájili podávání léků. Po zafixování krčním límcem a uložení do vakuové matrace byl mladík transportován do ostravské Fakultní nemocnice. Posádky jej předaly do další péče týmu tamního urgentního příjmu," řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Po zadokumentování nehody ze strany policie hasiči pomohli s naložením havarovaného automobilu na odtah, sorbentem zasypali uniklé provozní náplně a komunikaci uklidili.