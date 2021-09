„Starší z mužů byl z místa kolizní situace v dopravě letecky transportován helikoptérou k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě a zde byl sanitním vozidlem převezen i jeho spolujezdec. K dalším zraněním nedošlo,“ informoval policejní mluvčí René Černohorský.

Po střetu motorka najela i do přenosného dopravního značení a motocyklista i jeho 50letý spolujezdec rovněž rakouské národnosti upadli na zem.

Zajímavé je, že motocykl tovární značky KTM 850 Adventure řídil 62letý rakouský důchodce, který svištěl po silnici ve směru jízdy na Nový Jičín, přičemž před sjezdem na obec Palačov nedodržel bezpečnostní vzdálenost za nákladním vozidlem tovární značky Mercedes Benz Axor. Jeho 52letý řidič z Novojičínska musel náhle přibrzdit z důvodů vyvolaných silničním provozem, načež rakouský motocyklista adekvátně nezareagoval a narazil se svou motorkou do zadní části náklaďáku.

