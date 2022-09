Neštěstí se stalo předloni 5. července v Praze. Rudovičová v opilosti a rychlosti blížící se 200 kilometrů za hodinu narazila zezadu do služebního vozu, jehož osádka se vracela z hlavního města do Ostravy. Pavol Kikloš, sedící vzadu, na místě zemřel, další policista a jeho kolegyně vpředu utrpěli těžká zranění. Následky mají dodnes.

Rudovičová v sobě měla kolem dvou promile alkoholu. S manželem a dětmi šli tehdy na bazén. Její muž údajně flirtoval s cizí ženou. Ve vzteku proto vypila větší množství alkoholu. Pak společně odjeli domů, kde došlo k prudké rodinné hádce. To potvrdil i její manžel, který dal ženě dvě facky.

Když poté kouřil na balkoně, zaregistroval, že nasedla do vozu. Vzápětí se v dalším autě vydal za ní. Řidička cestou nejdříve způsobila drobnou nehodu, od níž ujela. Pak následoval tragický náraz. Rudovičová si prý vybavuje pouze scénu z bazénu, poté začala vnímat až situaci, kdy byla s policistou u svodidel. Co bylo mezi tím, údajně neví.

Zvrat v právní kvalifikaci

Případem se nejprve zabýval Obvodní soud pro Prahu 4, u kterého se řidička zodpovídala z nedbalostního ublížení na zdraví s následkem smrti, za což jí hrozilo dva až osm let. Žalobce tehdy hovořil o trestu ve výši dva a půl roku a čtyřletém zákazu řízení. S tím nesouhlasil ostravský advokát Petr Kausta, jenž zastupuje pozůstalé po Pavolu Kiklošovi a těžce zraněnou policistku.

Opakovaně navrhoval zvážení změny právní kvalifikace na obecné ohrožení. Poukazoval přitom na podobný případ z Moravy. Argumentoval mimo jiné tím, že řidička svou zběsilou jízdou ohrozila řadu dalších vozidel. U obvodního soudu a paradoxně ani u státního zástupce, jenž na Rudovičovou podal obžalobu,však pochopení nenacházel. Nakonec nechal vypracovat komplexní znalecký posudek, který se detailně zabýval způsobem jízdy řidičky i samotnou nehodou.

„Pracovaly na něm naše největší kapacity,“ řekl Kausta. Experti využili záznamy z mýtných bran i vozidel, které Rudovičová míjela. Z těchto i řady dalších údajů spočítali její rychlost a zmapovali průběh jízdy. Ukázalo se, že v obrovské rychlosti ohrozila či nebezpečně minula více než deset vozidel, v nichž sedělo bezmála dvacet lidí, včetně dětí.

V době střetu měla na tachometru téměř 200 kilometrů. Na základě tohoto posudku se případ přesunul k vyššímu soudu, a to Městskému soudu v Praze, který čin projednával jako obecné ohrožení. Jak při zdůvodnění rozsudku uvedla předsedkyně senátu, řidička si počínala naprosto nepochopitelně a porušila snad všechny předpisy. Nebezpečí přitom vystavila řada dalších lidí. Soud odmítl snahu obhajoby, která naznačovala sníženou příčetnost viníka nehody. „Soud provedl naprosto precizní a důkladné dokazování,“ řekl Kausta.

Omluva pozůstalým i zraněným

Rudovičová během procesu několikrát změnila obhájce. Při závěrečné řeči vyjádřila lítost nad tím, co se stalo. „Již to nelze vzít zpět,“ řekla. Pozůstalým i zraněným se omluvila dopisem. Podle Kausty měla najít odvahu a omluvit se jim osobně během hlavního líčení. „Věděla, kdy jsou předvoláni,“ dodal ostravský advokát, který se podivoval i nad přístupem Obvodního soudu pro Prahu 4, jenž případ zpočátku řešil. Senát totiž umožnil obžalované vstup do soudní síně bočním vchodem, aby se nesetkala s novináři a veřejností.

Kromě třináctiletého trestu soud Rudovičové uložil i maximální zákaz řízení, a to na deset let. Rudovičová si ponechala lhůtu k vyjádření. Stejný postup zvolil i státní zástupce, což Kaustu překvapilo. „U státního zástupce mě to velmi překvapilo. Původně totiž žádal osmiletý trest, soud nakonec obžalované uložil třináct let,“ podivoval se Kausta. To by mohlo naznačovat, že se státní zástupce hodlá odvolat, ale ve prospěch obžalované, což zákon umožňuje.