V ostravské části Zábřeh v sobotu v podvečer srazil řidič chodce. Nehoda nedaleko tramvajové zastávky Kotva však měla jiné vysvětlení, než by se na první pohled zdálo.

Policisté provedli dechovou zkoušku a zjistili, že pod vlivem alkoholu nebyl řidič, ale chodec, a po vyšetření na místě a vyslechnutí všech přítomných došli k závěru, že chodec vstoupil do vozovky přímo před jedoucí vůz.

„Dvaatřicetiletý muž vstoupil z levé strany na přechod pro chodce, a to bezprostředně do jízdní dráhy. Ač se řidič snažil intenzivně brzdit, došlo k nárazu přední části automobilu do těla chodce, který upadl na vozovku a způsobil si zranění. Musel být ošetřen ve Fakulutní nemocnici Ostrava,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský s tím, že chodci naměřili 1,8 promile alkoholu v krvi. Nikdo jiný zraněn nebyl.

Řidič naboural do stromu. Je mrtvý

Krátce před jedenáctou hodinou dnes policisté zasahovali u dopravní nehody Citroënu C4, který muž z Karvinska řídil od Antočovic směrem k Šilheřovicím. Ze zatím neznámého důvodu vyjel v mírně pravotočivé zatáčce do protisměru a následně narazil do stromu u vozovky. Na místě byl mrtvý.

„U zemřelého byla nařízena soudní pitva pro zjištění, zda nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský s tím, že muž byl v autě sám. Policisté nehodu dále šetří a případné svědky žádají o podání svědectví.

Silně podnapilý cyklista skončil v příkopu

V sobotu v podvečer jel pětapadesátiletý muž z Bruntálu na kole a havaroval v příkopu u silnice. Sanitkou byl převezen do nemocnice v Krnově.

„Odborné měření prokázalo, že cyklista byl v době jízdy v silně podnapilém stavu, nadýchal kolem 2,5 promile alkoholu v dechu,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský s tím, že policisté nehodu dále šetří. K žádnému dalšímu zranění na místě nehody nedošlo.