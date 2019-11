Dnes se našly trosky.

V pondělí 4. listopadu čtyři minuty před desátou hodinou dopolední bylo na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámeno pohřešování muže ročníku narození 1961 ze Soběslavi. Jak bylo policisty následně zjištěno, tak tento muž měl předešlého dne, tedy v neděli 3.11. okolo 11.30 hodin odstartovat jako pilot jednomístného větroně z letiště v Mikulovicích (okres Jeseník, Olomoucký kraj).

Dosud o sobě nepodal žádnou zprávu v místě bydliště a do zaměstnání v pondělí nepřišel. Do pátrání po pohřešovaném muži byli ihned zapojeni policisté z Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje a hlavně policisté z Územního odboru Policie České republiky v Jeseníku.

"Následně bylo u pracovnice letiště v Mikulovicích zjištěno, že poslední časový údaj k pilotovi větroně ve věku 58 let je z neděle okolo 13.35 hodin, a to z teritoria obce Ludvíkov na Bruntálsku. Na základě těchto informací byli do pátrání zapojeni i policisté z Obvodního oddělení ve Vrbně pod Pradědem. Kolem půl jedenácté dopoledne vzlétl i policejní vrtulník. Ten se pohyboval na rozhraní Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Pár minut po poledni nalezl při pohledu z výšky trosky křídla nějakého letadla či větroně. Na místo nálezu, které leží v katastru obce Ludvíkov, vyrazili místně příslušní policisté z Obvodního oddělení ve Vrbně pod Pradědem. V této chvíli se zde provádí propátrávání celého okolí. Hledají se případně i další trosky letadla, zjišťují se informace, zda se opravdu jedná o shora uvedený větroň. Získávají se také veškeré informace k pohřešovanému osmapadesátiletému muži a k celé události," uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

V současné chvíli je tedy celá záležitost v prověřování ze strany vrbenských policistů a bruntálských kriminalistů.

Zatímco v případě pádu prvního větroně u Mnichova byl jen mírný vítr, v neděli 3.11. bylo vydáno varování před silným větrem pro celý Moravskoslezský kraj.