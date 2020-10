"Týmy zdravotnické záchranné služby (ZZS MSK) zasahovaly 29. října v podvečer u střetu dvou tramvají v Ostravě. Ošetřeni byli čtyři účastníci nehody, kteří v tramvajích cestovali," uvedl k nehodě mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl.

Devatenáctiletý mladík a dvaašedesátiletý muž utrpěli lehká poranění – první v oblasti horní končetiny, druhý na hlavě. Sedmnáctiletý mladík a jednapadesátiletá žena byli zraněni středně těžce, a to v oblasti hlavy a krční páteře.

"Všechny čtyři transportovaly posádky po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče k dalšímu ošetření do Fakultní nemocnice Ostrava," uvedl Lukáš Humpl s tím, že na místě zasahovaly dvě posádky záchranářů.

Prvotní informaci o nehodě se zraněnými přijali operátoři ZZS před osmnáctou hodinou.

"Týmy ZZS byly v kontaktu s dalšími přibližně pěti účastníky střetu. Jejich poranění byla minimální a nevyžadovali ošetření, ani přepravu do zdravotnického zařízení. Poté, co byli posádkami poučeni, mohli být ponecháni na místě události," dodal mluvčí ZZS MSK.

„Dnes v 17:45 hodin došlo v Ostravě-Porubě, v prostoru křižovatky ulic Opavská a Martinovská ke srážce dvou protijedoucích tramvajových souprav. Na místo byly vzhledem k informacím o zraněných osobách přivoláni nejen policisté, ale také další složky integrovaného záchranného systému,“ potvrdila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Jak dále uvedla, z šetření policistů předběžně vyplývá, že řidička tramvajové soupravy jedoucí ve směru od Poruby na centrum Ostravy mohla zřejmě přehlédnout či nerespektovat návěstidlo výhybky a tramvaj v křižovatce nepokračovala v řádném směru jízdy (rovně), ale vlevo.

„Došlo ke střetu s protijedoucí soupravou řízenou mužem. Oba řidiči byli se zraněními předáni do péče lékařů. Vzhledem k události byl zastaven provoz na této frekventované tramvajové trati. Pro řidiče bylo místo průjezdné, jen s mírným omezením,“ popsala dále mluvčí policie.

Kriminalisté budou věc prověřovat pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a vzhledem k charakteru události spolupracují také s Dopravním podnikem Ostrava.

Výzva

"Policisté žádají o svědectví cestující linek shodně č. 7, kteří se v obou tramvajových soupravách (tedy jedoucích ve směru na Ostravu-Porubu a ve směru opačném) nacházeli a dosud nebyli s policisty v kontaktu. Rovněž žádají o svědectví osádky automobilů projíždějících místech v době střetu, tedy v 17:45 hodin, přičemž uvítají také záznamy z palubních kamer. Svědectví mohou podat rovněž osoby procházející místem," dodala Soňa Štětínská.

Veškeré informace volejte na bezplatnou linku 158 nebo je sdělte policistům na nejbližší policejní služebně.

K tématu

Ke srážce tramvají v minulosti v Ostravě již několikrát došlo. Začátkem loňského roku se v Ostravě-Hrabůvce v Horní ulici u zastávky Josefa Kotase srazily dvě tramvaje. Podle informací ve výzvě hledající svědky, kterou zveřejnila policie, řidička jedné z nich (linka č. 17) nevěnovala náležitou pozornost řízení a zezadu vrazila do soupravy stojící na zastávce (linka č. 10). Tehdy k žádným zraněním nedošlo.

Bez vážných následků se ale neobešla srážka tramvají, která se stala v okolí místa dnešní nehody, a to v Ostravě-Porubě v říjnu v roce 2017 na Opavské ulici, několik desítek metrů před křížením s ulicí Sjízdnou. Zranilo se tehdy minimálně 13 lidí. Jedenapadesátiletý řidič tramvaje tehdy podle policie zřejmě opožděně zareagoval na před ním jedoucí tramvaj, která zastavovala před křižovatkou. Ani jeden z řidičů tramvají nebyl pod vlivem alkoholu – více zde.

Vážné následky měla také nehoda, která se stala v dubnu roku 2018. Policie tehdy nehodu, která se stala v ulici Martinovské v Ostravě, kde se srazil autobus na lince číslo 35 s tramvají na cvičné jízdě, začala vyšetřovat jako obecné ohrožení z nedbalosti. Zranění utrpěli řidič tramvaje a dva cestující v autobuse – více zde.

Nejvíce ale v minulosti otřásla veřejností srážka tramvají v roce 2008. V pátek v podvečer 11. dubna se srazily protijedoucí tramvaje na jednokolejné trati linky číslo 5 vedoucí z Vřesinské do Zátiší. Tři lidé tehdy zemřeli, dva dospělí a dítě, desítky cestujících utrpěly různé těžká zranění – více zde.