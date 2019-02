/FOTOGALERIE/ Srážka vlaku s kamionem s polskou poznávací značkou zablokovala v pátek ráno železniční přejezd pod estakádou ve Frýdku-Místku.

Nehoda se stala v 7.38 hodin na železničním přejezdu chráněném světelnou signalizací. Osobní vlak s osmdesáti cestujícími jel z Frýdku-Místku směrem do Ostravy. Jednou z prověřovaných verzí je oslnění řidiče kamionu ostrým ranní sluncem, kvůli kterému přehlédl červená světla.

„Pětačtyřicetiletý řidič kamionu vjel na tento přejezd a střetl se zde s právě projíždějícím osobním vlakem. Strojvedoucí, přes veškeré úsilí, nedokázal střetu zabránit. Naštěstí nikdo z osmdesáti cestujících nebyl zraněn. Řidič kamionu, jehož tahač byl odmrštěn mimo trať, byl zraněný lehce," řekl frýdecko-místecký policejní mluvčí Vlastimil Starzyk s tím, že na místě zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému. „Nyní probíhá prověřování s cílem zjistit přesné okolnosti a příčiny této dopravní nehody. Trať je v tuto chvíli neprůjezdná a motorová vozidla mající v plánu užít železničního přejezdu odkláníme na objízdnou trasu přes město. Na místě probíhá zároveň i překládka nákladu z kamionu, po které bude návěs i s tahačem z místa odtažen," doplnil mluvčí.

Bezprostředně po oznámení nehody na místě zasahovaly všechny záchranné složky – hasiči, policisté a záchranná služba. Nehodu vyšetřuje také Drážní inspekce.

Trať ve směru do Lískovce je uzavřena. Cestující vozí autobusy, poté přesedají na vlak. „V 8.10 nás povolali. Lidé říkali, že to byla obrovská šlupka. První dva autobusy byly úplně plné – až po strop. V jednom jelo tak sedmdesát lidí," řekl Deníku jeden z řidičů ČSAD s tím, že přejezd považuje za bezpečný, i když tam nejsou závory, ale „jen" světelná signalizace. „Můžeme jen spekulovat, co se stalo. Mohlo ho osvítit slunce," dodal šofér.

Město Frýdek-Místek na svém facebookovém profilu zveřejnilo kamerový záznam nehody, ze kterého je patrné, že od doby spuštění signalizačního zařízení do srážky uplynulo přibližně 50 vteřin.

Operační a informační středisko přijalo tísňový hovor k nehodě na železničním přejezdu v 7.40 hodin, na místo události byly vyslány dvě jednotky hasičů z Frýdku-Místku a Ostravy. Hasiči mají k dispozici technický kontejner se speciálním vybavením pro vyprošťování.

„K dopravní nehodě došlo na železničním přejezdu vedle hlavního nádraží ve Frýdku-Místku ve směru na Ostravu, kde osobní vlak narazil do návěsu kamionu. Vlak a návěs kamionu se zastavily až pod mostem na Hlavní třídě v místní části Frýdek, kde zůstaly zaklíněny," popsal mluvčí.

„V 10.45 hod stále ještě probíhalo šetření dopravní nehody, po kterém budou hasiči společně se zástupci dopravců zajišťovat vyproštění havarovaného návěsu a opětovné zprůjezdnění tratě," dodal. „Při nehodě došlo naštěstí pouze k lehkému zranění řidiče kamionu. Příčina dopravní nehody je v šetření," uzavřel Marek Gašparín.

,,Celkově byla škoda odhadnuta na 750 tisíc korun," řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Doplnil, že nejvyšší škoda vznikla na kamionu – 300 tisíc korun. Škoda na osobním vlaku se odhaduje na 250 tisíc, na zabezpečovacím zařízení 200 tisíc.

Situace na místě po nehodě. Foto: Deník/Marek Cholewa

Delší záběr kamery. Video: Archiv Města FM