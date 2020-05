Dva muži při nehodě zemřeli, tři se vážně zranili. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Pro zraněné letěl také vrtulník.

„Havárii oznámil jeden z mužů z traktoru. Přestože byl zraněný, byl schopný z místa nehody seběhnout do obce Lidečko za svými známými, kteří přivolali na místo pomoc,“ upřesnila krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. Dva muži zemřeli na místě, další dva utrpěli těžká zranění. Jednoho zdravotníci letecky transportovali do ostravské nemocnice, druhého převezli do zlínské nemocnice.

„Tady na nakonec skončil i pátý muž, který doběhl pro pomoc,“ doplnila Javorková.

Záchranu komplikoval složkám integrovaného záchranného systému těžce dostupný svažitý terén. „Zasahující složky tak musely část úseku jít pěšky,“ přiblížila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Nehodu od brzkých ranních hodin vyšetřují vsetínští dopravní policisté společně se vsetínskými kriminalisty. Povolán byl i znalec z oboru silniční dopravy.

Na místo vyjížděla i policistka z týmu krizové intervence, která se věnovala rodinám zemřelých i těžce zraněných mladých mužů. Psychologickou pomoc rodinám poskytla také psycholožka hasičů a hasič z Psychosociálního intervenčního týmu.

Hasiči uvízlý traktor v kopci zajistili proti pohybu. Jakmile to situace dovolila, povolal si velitel zásahu hasičů na místo tragické nehody lesní kolový traktor. „Pomocí něho uvízlý traktor vyprostili. Strom, o který se traktor opíral, skáceli a poté havarovaný stroj přesunuli zpět na cestu,“ popsala Javoříková.