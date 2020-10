K nehodě došlo 30. října v 10 hodin. Dívka utrpěla vážná zranění a je v péči lékařů. "Policisté provedli na místě kromě jiného dokumentaci a v prověřování události nadále pokračují. Z těžkého ublížení na zdraví je podezřelý řidič (ročník 1997) vozidla. Provedená dechová zkouška byla u něj s negativním výsledkem," uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská.

Policie žádá o pomoc svědky

V místě nehody je autobusová zastávka a prodejna Hruška, pohybovalo se zde několik dalších osob. Policisté se obrací touto cestou zejména na řidiče (osádku) bílého dodávkového vozidla nezjištěného typu a registrační značky, který v době těsně před dopravní nehodou místem ze směru od Klimkovic projížděl a z ulice 1. května odbočoval na ulici Janovskou.

"Je předpoklad, že by mohl podat důležité informace, zejména, co nehodě předcházelo. Obracíme se i na další řidiče a osádky vozidel projíždějících v danou dobu místem, uvítáme rovněž záznamy z palubních kamer. Svědectví mohou podat také kolemjdoucí osoby," řekla policejní mluvčí.

"Veškeré poznatky, které mohou napomoci řádnému objasnění věci, prosím směrujte na policejního komisaře, mobilní telefon 606 746 696. Lze využít také bezplatnou linku 158 nebo sdělit informace policistům na nejbližší policejní služebně. Děkujeme," dodala.

Krajské operační středisko ZZS MSK přijalo tísňové volání k události několik minut po desáté hodině. Na pomoc byly vyslány posádka rendez-vous s lékařem a tým rychlé zdravotnické pomoci.

"Sedmiletá dívka byla po nehodě v bezvědomí a přímém ohrožení života. Zasahující lékař ZZS při vyšetření zjistil těžké poranění hlavy a dolních končetin. Dítě muselo být zaintubováno, převedeno k přístrojem řízené ventilaci. Záchranáři pacientku zajistili krčním límcem, uložili do vakuové matrace a po dalších opatřeních ji přepravili do ostravské Fakultní nemocnici. Předána byla do péče týmu urgentního příjmu," řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.