Novojičínsko – Velké drama zažili v pátek 3. října moravskoslezští záchranáři, kteří vyjížděli k zásahu do jedné z novojičínských obcí. Sedmašedesátiletou ženu postihl náhlý kolaps a upadla do bezvědomí a na pomoc ji vyjela nejbližší lékařská pomoc. Na místě byla již sedm minut po nahlášení.

Ilustrační foto

„První pomoc na místě zahájil manžel pacientky a za telefonické asistence operátorky prováděl nepřímou srdeční masáž až do okamžiku, než si péči o ženu převzala posádka záchranné služby," informoval Lukáš Humpl, krajský tiskový mluvčí záchranářů.

Muž se posléze odebral do vedlejšího pokoje, kde zkolaboval i on. „Devětašedesátiletého muže bezprostředně poté nalezla posádka sedícího na pohovce bez známek života. Okamžitě i u něj zahájila srdeční masáž a další nezbytné úkony. V jednu chvíli tak museli členové posádky provádět souběžně resuscitaci u dvou osob s náhlou zástavou oběhu," pokračuje Humpl s tím, že do obce byla na pomoc přivolána další výjezdová skupina a v jednu chvíli manželský pár oživovaly dva týmy.

„Lékař musel bohužel po několika desítkách minut konstatovat smrt ženy. Snaha o její záchranu nevedla k úspěchu. Resuscitace muže byla po téměř hodinovém úsilí záchranářů úspěšná a podařilo se obnovit činnost jeho srdce," konstatoval mluvčí. Rychlý transport do ostravské fakultní nemocnice zajistil vrtulník letecké záchranné služby.

