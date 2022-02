VIDEO: Americký bombardér B-52 přistál v Mošnově. Ikonu NATO doprovodí gripeny

A co se přesně stalo? Třiašedesátiletá žena zůstala po nehodě v bezvědomí a její dýchání selhávalo. Utrpěla život ohrožující poranění hlavy a mozku.

„Zraněná žena musela být zaintubována a převedena na přístrojem řízenou ventilaci. Zajištěna byla krčním límcem a uložena do podtlakové matrace. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ji letečtí záchranáři transportovali do Fakultní nemocnice Ostrava a předali do péče lékařů urgentního příjmu,“ dodal Lukáš Humpl.