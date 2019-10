„Čtyřiačtyřicetiletý muž se dle svých slov vydal na rozhlednu ve středu večer, dále si však na sled událostí nepamatoval,“ sdělil mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl. „V ranních hodinách, jak uvedl záchranářům, se měl probrat zraněný pod rozhlednou a později byl nalezen turisty. Jeho poranění v oblasti obou dolních končetin nasvědčovalo pádu z výšky,“ pokračoval.

Muž byl po noci strávené na vrcholu Velkého Javorníku podchlazený a měl poruchy vědomí. „Letečtí záchranáři poskytli postiženému přednemocniční neodkladnou péči, vzhledem k předpokládanému mechanismu úrazu jej zajistili krčním límcem a uložili do podtlakové matrace. Poté byl muž šetrně letecky přepraven do Fakultní nemocnice v Ostravě a předán do péče lékařů tamního urgentního příjmu,“ popsal Humpl další sled události.