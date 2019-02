/FOTOGALERIE/ V sobotu ráno, přibližně v 5.15 hodin, došlo při rekonstrukci dálnice D48 u města Příbor k částečnému zřícení silničního mostu a pádu bagru, který v té době projížděl po mostě. Při nehodě se vážně zranil dvaatřicetiletý bagrista, kterého musel do nemocnice transportovat vrtulník.

"Krátce po ohlášení nehody byly na místo vyslány, společně s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, tři hasičské jednotky. Dvě jednotky HZS Moravskoslezského kraje z Nového Jičína a Frýdku-Místku a dobrovolní hasiči z Příboru," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Marek Gašparín.

V době příjezdu hasičů na místo nehody se již zraněnému řidiči podařilo vyprostit z převráceného bagru. Hasiči tak zabezpečili místo nehody a zajistili transport zraněného řidiče bagru do vrtulníku letecké záchranné služby.

Nehoda se stala na úseku dálnice, který je v současné době rekonstruován. Silniční provoz je zde odkloněn na místní komunikace, nehoda tak nezpůsobila žádné dopravní komplikace, nebo zranění dalších osob.

"Dvaatřicetiletý muž se nalézal uvnitř bagru, pod kterým se zřítil most a se strojem spadl z výšky okolo pěti metrů. V okamžiku příjezdu záchranářů byl postižený mimo stroj a při vědomí. Zasahující lékaři však u něj zjistili vícečetná poranění," popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

„V okolí mostu byla ještě vidět mračna prachu. Dokonce, když jsme zastavili, tak byl bagr ještě pořád nastartovaný. Až po pár vteřinách ho někdo vypnul,“ popsal okolí nehody její svědek a dále pokračoval: „Před mostem se pohyboval jeden pracovník a vypadalo to, že zrovna telefonuje. Předpokládali jsem, že to byl právě bagrista. Šel směrem od mostu, takže jsme ani nepředpokládali, že tam je stále nějaký zraněný. Chvíli jsme zůstali stát, ale nikdo nevolal, nemával, ani nenaznačoval pro případnou pomoc. Doufám, že se bagrista z toho dostane rychle a v pořádku.“

Že se nejednalo o samovolné zřícení mostu, jak se bezprostředně po nehodě předpokládalo, ale o jeho plánovanou demolici, potvrdil v sobotu Deníku Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).

„Byla to řízená, přesně podle projektu prováděná demolice, s tím, že bohužel během těch demoličních prací došlo k nehodě těžkého stavebního stroje se zraněním,“ sdělil Jan Rýdl. Dodal ale, že už v dopoledních hodinách obnovili na staveništi demoliční práce tak, aby se nejpozději v pondělí ráno mohla obnovit doprava na silnici I/48.



Zároveň mluvčí také vysvětlil, proč vůbec k demolici mostu přistoupili. „Most jsme nedemolovali proto, že by ta mostní konstrukce byla nějak degradována nebo v havarijním stavu, ale bylo to proto, že pro budovanou D48 by šířkově nevyhovovaly. Dálnice by se pod ten stávající most nevešla,“ uvedl na pravou míru tiskový mluvčí ŘSD s tím, že na stejném místě postaví most nový.

