Bez Slunce lidstvo nemá šanci. Tak by se ve stručnosti dala shrnout odpověď na otázku, kterou přináší nový díl seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí. Odborníci v něm pravidelně odpovídají na dotazy ze všech oblastí života. Tentokrát vysvětlí, co by nastalo, kdyby zhaslo Slunce.

Ve chvíli, kdy by přestalo svítit, se pro lidi začnou odpočítávat poslední dny, možná týdny, života. „Země je díky tomu, že Slunce svítí, ohřátá, a nějakou dobu by trvalo, než by vychladla. První bychom to pocítili my na zemském povrchu. Život na kontinentech by zanikl velmi rychle, zhruba do měsíce, ale pravděpodobně rychleji,“ nastiňuje astronom a ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.

Lidstvo a zvířata by v nastalé tmě na povrchu postupně umrzly. Obydlí ani zdroje energie totiž nejsou dostatečné na to, aby vydržely teploty, jaké by po zhasnutí Slunce byly. „Do týdne by průměrná teplota na Zemi klesla pod nulu, do roku odhady počítají s teplotou pod mínus sto stupňů Celsia,“ říká Dušek.

Jinak už by vypadala situace v oceánech. „Ty by zamrzly na povrchu, než by promrzly kompletně, trvalo by to stovky tisíc let,“ říká astronom. Přesto by i ve vodě zemřela většina velkých živočichů – neměli by se totiž čím živit. Alespoň někdo, lépe řečeno něco, by však mohlo přežít. „V úplné tmě na dně hlubokých moří by mohl ještě velmi dlouhou dobu existovat primitivní život,“ zmiňuje ředitel brněnské hvězdárny.

Jakkoliv zní podobný scénář děsivě, není reálné, že by jej lidstvo zažilo v krátké době. I Slunce samozřejmě jednou svítit přestane, odehraje se to ale až v extrémně vzdálené budoucnosti – podle současných odhadů vědců za pět miliard let.

Tohoto momentu se ale lidstvo už velmi pravděpodobně nedožije. Zhasnutí Slunce totiž bude předcházet jiný děj a lidi, pokud ještě budou existovat, zřejmě zabije právě ten. „Odhaduje se, že slunečního záření bude za 250 až 500 milionů let tolik, že život na povrchu Země nebude možný – jednoduše se uvaříme. Na konci své existence se pak Slunce nafoukne do obřích rozměrů, pohltí Merkur a Venuši. Co se stane se Zemí je otázkou, zda shoří ve Slunci, nebo se od něj nějak oddálí,“ uzavírá Dušek.