Dítě v jiné rodině

Napadlo vás někdy, že byste přijali do své rodiny dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči? Chtěli byste se dovědět, co je to pěstounská péče, terapeutické rodičovství a jak se pomáhá pěstounským rodinám?

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv