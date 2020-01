Kdy: ve středu 22. ledna

Kde: Kopřivnice, Katolický dům

Za kolik: zdarma

Ve středu 22. ledna se představí v Katolickém domě v Kopřivnici, aby tam povyprávěla například o tom, čeho chce dosáhnout studentské hnutí Fridays for Future, jak pro svou věc chtějí získat veřejnost, co hnutí plánuje do budoucna či jak vidí budoucnost klimatické otázky v České republice nebo ve světě. Samozřejmě pohovoří také o klimatickém summitu OSN v New Yorku a prostor bude i na dotazy. Beseda nazvaná Klima, Fridays for Future a Summit OSN začíná v 18 hodin.