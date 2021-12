Perníková pekárna

Zájemci si mohou koupit těsto, přijít upéct a ozdobit vánoční perníčky. V rámci pekárny bude také tvořivá dílna pro děti a prodejní výstavka. Školy či jiné velké kolektivy mají možnost si přijít upéct perníčky po předchozím nahlášení již od 8:00 hodin. Předprodej vstupenek bude zahájen od 1.11.2021 ve Středisku volného času Juventus, Karviná. Jedno těsto/60,- Kč. SVČ Juventus Karviná-Nové Město.

Ostravsko

I. Vánoční dílna: Výroba věnců

V první adventní dílně si můžete vyrobit dechberoucí adventní věnce přesně podle vašich představ! Pokud vás nelákají přímo adventní věnce, tak si případně můžete vyrobit místo toho závěsný věnec na dveře.

Zajištěno pro vás bude vše, co budete potřebovat, KROMĚ SVÍCÍ - ty si ideálně přineste sebou, případně si je pak dodáte. Na výběr bude z několika barev, ale také i různých stylů dekorování.

Z workshopu si odnesete si nejen originální věnec, ale především cenné zkušenosti, které pak budete moct využít každý další rok!

Akce proběhne v Kulturním domě K-Trio od 15 hodin.

Workshop pro vás připravují floristky Jana a Veronika.

Betlémy, zvyky a tradice

Výstava sbírek Ostravského muzea na Slezskoostravském hradě.

Na výstavě představíme dávnější historii – lidové Vánoce v chalupě v kontrastu s měšťanskými Vánocemi, a to jednak aranží vánočních stolů, výzdobou interiéru i exteriéru a samozřejmě stromečky. Budete moci shlédnout věci, zvyky i obyčeje, které byly běžné v tento sváteční čas a dnes jsou již nahrazeny moderním vybavením.

Vzpomeneme také na tradici vánočních stromů na Masarykově náměstí a dávnější zimní Ostravu. Na dobových fotografiích se vrátíme do let 1925–1935, kdy uprostřed náměstí stály stromy republiky. A jaké by to byly Vánoce bez Božího narození – bez betlémů, které nesmí chybět ani na naší výstavě.

Na druhý adventní víkend 4. - 5.12. pro vás chystamé tvůrčí dílničky, kdy si pod vedením lektorek Ostravského muzea budete moci vytvořit pěknou dekoraci pro váš vánoční interiér.

Výstava probíhá v hradní galerii, od 26.11. 2021 do 9.1. 2022.

Vánoční zastavení

Lokalita Husova sadu svou světelnou výzdobou láká k zastávce a malému odpočinku v předvánočním vánočním shonu. Reprodukovaná hudba, prodejci, víkendové vánoční programy, a to od 26. listopadu do 23. prosince.

Novojičínsko

Kouzlo Vánoc

22.11.2021 - 9.1.2022, Muzeum Bílovec

V předvánočním čase se podíváme do kouzelného světa, který milují jak děti, tak i dospělí. Přeneseme se do kuchyně první republiky a nahlédneme do tradičního receptáře našich babiček. Další část výstavy budou tvořit betlémy a staré vánoční ozdoby.

Vstupné dle ceníku muzea, otevírací doba dle muzea.

Adventní prohlídky zámku v Kuníně

Na adventní víkendy Zámek v Kuníně připravil prohlídky slavnostně vyzdobených pokojů 2. patra zámku. Návštěvníci se mohou přenést do poklidné adventní a předvánoční atmosféry malebného moravského zámku, plného příběhů a původních sbírek.

Volně přístupná výstava ojedinělé kolekce uniforem a pokrývek hlavy, která původně byla v majetku knížecího rodu Lichtenštejnů. Návštěvníci budou mít možnost vůbec poprvé shlédnout více než čtyři desítky originálních exponátů, které se dnes nacházejí ve sbírkách Muzea Novojičínska. Mezi unikátní exponáty, které v České republice nemají obdoby, se řadí vojenské hulánské uniformy dětí z přelomu 19. a 20. století.

Projekt „PEVNĚ A JASNĚ - Lichtenštejnové ve službách monarchie“, který pořádá Muzeum Novojičínska ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Národním muzeem a dalšími paměťovými institucemi, má za cíl připomenout význam rodu pro země Koruny české. Výstavu uniforem a pokrývek hlavy jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Evropy uvidí návštěvníci během adventních prohlídek zámku v Kuníně na konci letošního roku. Výstava v následujících letech pak bude putovat po zámeckých sídlech, které se v nacházely v majetku rodu Lichtenštějnů.

Soboty a neděle od 10:00 do 16:00 hodin, až do 19. prosince.

Prohlídky zámku s průvodci se konají každou půlhodinu.

NEDĚLE 28. LISTOPADU

Novojičínsko

Adventní koncert

28. listopad 2021 v 16 hodin ve Španělské kapli v Novém Jičíně

ZUŠ Nový Jičín, účinkuje komorní a koncertní sbor „Ondrášek“

Opavsko

Putování za Ježíškem I. - IV.

Blíží se doba Vánoc a nejen děti, ale i dospělí se těší na Ježíška. Každou adventní neděli se vydáme za betlémskou hvězdou, která nás nakonec dovede až k Ježíškovi. Vždy bude připravena trasa s úkoly a mapou, která Vás provede širokým okolím. V cíli Vás bude čekat betlémská hvězda, která pomáhala putovat i třem králům, s hvězdou se vyfoť a pošli nám fotografii na e-mail: steschnerova@svc-vitkov.cz

Pět nejlepších hledačů bude odměněno dárkem.

Pro bližší informace sledujte naše webové a Facebookové stránky.

Místo konání: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

PONDĚLÍ 29. LISTOPADU

Novojičínsko

Ten vánoční čas dočkali zme zas

Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ v Muzeu Frenštát pod Radhoštěm

Žáci se interaktivní formou seznámí s tím, jak v minulosti prožívali lidé předvánoční období a vánoční svátky. V rámci programu si vyrobí drobný vánoční dárek.

Účast na programu rezervujte na tel. 553034040, e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz

Frýdecko-Místecko

Vánoční výstava DDM Jablunkov - galerie JACKi, Jablunkov

ÚTERÝ 30. LISTOPADU

Karvinsko

Knihovnická dílnička: Adventní dekorace

Knihovnická dílnička: Adventní dekorace. Vstupné 30 Kč. Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná-Nové Město, Tř. Osvobození 1639, oddělení pro děti a mládež.

STŘEDA 1. PROSINCE

Karvinsko

Vánoční scrabble – „Už jsi někdy hrál speciální vánoční scrabble?

Vánoční scrabble – „Už jsi někdy hrál speciální vánoční scrabble? Přijď si k nám zahrát.“ Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov, Centrum 2299/16, oddělení pro děti a mládež, „dětský ráj“, I. NP.

Novojičínsko

Vánoční variace - vernisáž

Tradiční výstava výtvarných prací dětí a žáků frenštátských středních, základních a mateřských škol, CVČ Astra a ZUŠ. Slavnostní vernisáž se uskuteční ve foyer frenštátského DK. Výstava bude přístupná zdarma do 11. 01. 2022 v rámci otevírací doby a konání akcí v prostorách Domu kultury.

Štramberkem za betlémy

Kdy: 1. 12. 2021 0:00 - 2. 2. 2022 23:59

Vydejte se na příjemnou procházku Štramberkem za líbeznými betlémy.

Frýdecko-Místecko

Betlém, symbol Vánoc - Muzeum Třineckých železáren a města Třince

1.12.2021 09:00 - 30.1.2022 17:00

Výstava z vlastních sbírek

Vánoce, zrcadlo historie - Muzeum Třineckých železáren a města Třince

1.12.2021 09:00 - 30.1.2022 17:02

Výstava z vlastních sbírek

ČTVRTEK 2. PROSINCE

Karvinsko

Tvořivé setkání pro hravé dospěláky: „Vánoční skřítek“

Tvořivé setkání pro hravé dospěláky: „Vánoční skřítek“. Kreativní výroba předmětů, akce je určena pro dospělé. Vstupné 50 Kč. Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov, Centrum 2299/16, nákupní místnost, Karviná-Mizerov.

Ostravsko

Předvánoční přátelské setkání

Přátelské předvánoční posezení pro seniory (55+) s vánoční poezií v podání herce Petra Pěnkavy v Kulturním domě K-Trio od 16 hodin.

Novojičínsko

Adventní workshop

Od 17 hodin v Kulturním domě ve Štramberku proběhne výroba vánočních dekorací a dárků.

PÁTEK 3. PROSINCE

Ostravsko

Mikulášská dílna pro děti

Přijďte k nám oslavit sv. Mikuláše! Děti čeká výtvarné tvoření, experimentování a zábava. Pro děti od 6 do 10 let bez dospělého doprovodu. S sebou oděv na ušpinění. Od 16 hodin v Galerii výtvarného umění - Domě umění.

Bruntálsko

Betlémská soutěž

Až do 3. prosince můžete ve Středisku volného času Bruntál vyrobit si vlastní betlém z libovolného materiálu. Mohou se zapojit děti z MŠ, žáci ZŠ i jednotlivci.

Hotové betlémy s Vašim jménem noste na SVČ - Školní 2 (kancelář pedagogů)

KONTAKT: linda.kolackova@svcbruntal.cz / tel.: 703 389 531

Novojičínsko

Adventní jarmark 2021

Adventní jarmark v Novém Jičíně proběhne. Vedení města pouze upravilo jeho doprovodný program, aby vyhovělo aktuálnímu opatření ministerstva zdravotnictví. Tradiční akce potrvá od 3. do 23. prosince. Zrušit se však muselo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu a podvečerní program Dne s Mikulášem.

Město Kopřivnice a Kulturní dům Kopřivnice Vás zvou na Mikulášský víkend

Pátek 3. prosince 2021

•16.00 koncert SoundMates

•17.30 koncert Apači

Občerstvení zajištěno.

Sobota 4. prosince 2021 /10.00–16.00/

Mikulášský jarmark

• dobové stánky

• občerstvení

• ohrádka se zvířátky

•11.00 Divadlo Křesadlo – Vánoce se skřítky

•13.30 představení Poppy a Adélka

•15.00 koncert Na vlnách Layla

Neděle 5. prosince 2021 /10.00–16.00/

Mikulášský jarmark

• dobové stánky

• občerstvení

• ohrádka se zvířátky

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

• Mikuláš projíždí městem - od 16.30 můžete vidět Mikuláše, který bude projíždět na trase:

MÚ Kopřivnice - Kaufland - Vila Machů - Tesco - Komerční banka - DDM Kopřivnice - Sad Dr. Edvarda Beneše (kočár staví až u Ringhofferovy vily, kde se s Mikulášem můžete vyfotit).

• 16.00 Vystoupení dětí ze ZŠ Kopřivnice a DDM Kopřivnice

• 16.30 Andělské poselství

• 17.00 Příjezd Mikuláše a odemčení Ježíškovy pošty

• 17.30 koncert Silesian Dixie Band

Místo: Sad Dr. Edvarda Beneše

Mikulášská nadílka

Kdy: 3. 12. 2021 16:30

Kde: Rodinné centrum

Rodinné centrum zve všechny děti i rodiče.

Akce se bude odehrávat v tělocvičně Rodinného centra, k dispozici bude fotokoutek s Mikulášem.

SOBOTA 4. PROSINCE

Bruntálsko

Vánoční čas - pohádka s mikulášskou nadílkou

Známé postavičky z televizní obrazovky a ze studia Kamarád přijedou do Městského divadla Bruntál s pohádkou Vánoční čas. Krásné představení završí příchod Mikuláše, který dětem rozdá malé dárky. Příjemné setkání připravila loutkoherecká skupina Loudadlo. Představení se koná za dodržení aktuálně platných protiepidemických nařízení. Sledujte aktualní informace. Vstupné 90 Kč, balíček 30 Kč.

Mikulášské Swingobraní

Swingobraní se bude konat dne 4. 12. 2021 od 20:00 hodin, Kofola Music Klub Krnov

Zazní skladby Karla Gotta, Franka Sinatry, Briana Setzera, Ondřeje Havelky a Robbieho Williamse.

Novojičínsko

Adventní komentovaná procházka s nádechem Vánoc

Podnikněte s Návštěvnickým centrem Nový Jičín kouzelnou vánoční prohlídku města!

Vycházky, které budou součástí projektu Historické perly pod Beskydami, se uskuteční v sobotu 4.prosince v 10.00, 13.00 a 15.00 hodin.

S naší průvodkyní se projdete po historickém Masarykově náměstí, zavítáte do svátečně vyzdobeného farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a vystoupáte na radniční věž, odkud budete mít celé město a jeho okolí jako na dlani. Také se dozvíte mnoho zajímavého o vánočních tradicích a budete si moci prohlédnout obě expozice Návštěvnického centra, věnované výrobě klobouků a slavnému generálu Laudonovi. A protože k nejkrásnějším svátkům v roce patří rovněž voňavé cukroví, na závěr si pod vedením mistra pekaře Ladislava Hezkého upečete perníčky.

Vánoční koncert tamburášského orchestru Brač

Od 18 hodin v Dělnickém domě ve Studénce

Mikulášská pohádka - Není peklo jako peklo

Od 16.30 hodin v Kulturním domě ve Štramberku proběhne mikulášská pohádka s nadílkou.

Opavsko

Zdobení vánočního stromu a zpívání koled

Zveme děti a jejich rodiče, aby přišli v rámci adventu nazdobit vánoční strom obce Jakubčovice svými ozdobami a zazpívali si společně s ostatními koledy, užili si předvánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno.

Datum konání: 4. 12. 2021, začátek od 16.30 hodin

Mikulášská nadílka v Ludgeřovicích

Klub turistů Ludgeřovice již po dvacáté deváté pořádá Mikulášskou nadílku! Akce se uskuteční v Areálu hřiště TJ Ludgeřovice od 16.30 hodin.

NEDĚLE 5. PROSINCE

Karvinsko

O čertovi a jiné vánoční pohádky

Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci! Průvodcem mezi pohádkami je čert Florimón, jehož příběh je úplně ze všech největší a nejhlavnější a celé pásmo završí. Pohádku si můžete užít v kině K3 Bohumín.

Bruntálsko

Mikulášská nadílka v Roští

Zábavná akce pro děti i dospělé proběhne v Roští – v Hospodě u parku. Nebude chybět ani mikulášský balíček pro všechny dětičky.

Mikulášská nadílka pro veřejnost

I do Krnova letos přijde Mikuláš, čert a anděl, a budou se pohybovat u SVČ Krnov. Kdy? No přeci 5. 12. 2021 od 18:00. Tak přijďte se svými ratolestmi a užijte si Mikulášskou nadílku, jak se patří. Stačí nám jen do 30. 11. předat nadílku pro Vaši ratolest (se jmenovkou) na recepci SVČ, uhradit drobný poplatek 50,- Kč a my už se o zbytek postaráme. Náš čert už se na všechny moc těší a rád se s vámi podělí o svůj prvotřídní buřtguláš.

Novojičínsko

Adventní koncert vážné hudby

Od 15.30 hodin proběhne v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku koncert - Viento Marero duo Michaela a Jiří Meca.

Frýdecko-Místecko

Mikulášská pohádka s Myškou Klárkou a Veverkou Terkou | Divadélko Ententýky

Ne 5.12. 2021, 15.00 hod. Kino Vlast, Frýdek-Místek

Těšíte se na Mikuláše? Myška Klárka a veverka Terka se těší moc. Ale co když Mikuláš nepřijde?

Může zaspat Mikuláš? A co jej probudí? Veselá pohádka o dobrých skutcích a věrném přátelství.

Změna v programu vyhrazena, s ohledem na vydaná vládní opatření.

Čert vem anděla

5.12. 2021, 15.00 hod. Divadlo čtyřlístek, Frýdek-Místek

Veselá činoherní pohádka o tom, že i čertovští rodiče to nemají se svou dcerou na vdávání jednoduché. Hraje Divadlo PROZATIM Frýdek-Místek.

Po představení bude následovat Mikulášská nadílka. Rodiče, kteří mají zájem, si mohou donést nadílky pro své děti.

PONDĚLÍ 6. PROSINCE

Karvinsko

Mikulášská nadílka "Vánoční čas Jů a Hele"

Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde spinkat, bude mu pak vyprávět, co se zatím „Na kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší se na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko, který se vám rád předvede v plné parádě! Podíváte se také na rybičky pod hladinou, proletíte se s papírovými draky široko-daleko a na palouček zavítají kamarádi Jů a Hele. Každé dítě dostane v ceně vstupenky mikulášský balíček, a to od 10 hodin v kinosále K3 Bohumín.

Bruntálsko

O čertovi a jiné vánoční pohádky

Mikulášské promítání pásma pohádek

Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci! Průvodcem mezi pohádkami je čert Florimón, jehož příběh je úplně ze všech největší a nejhlavnější a celé pásmo završí.

Proběhne v bruntálském Kině Centrum od 17 hodin.

STŘEDA 8. PROSINCE

Karvinsko

Posezení s knihou u kafíčka na téma „Vánoce přicházejí“

Posezení s knihou u kafíčka na téma „Vánoce přicházejí“. Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná-Nové Město, Tř. Osvobození 1639, oddělení pro dospělé.

Novojičínsko

Ježíškova pošta

Od 15 hodin v Středisku volného času Odry

Středisko volného času Odry Vás srdečně zve ve středu 8. 12. 2021 na vánoční psaní dopisů Ježíškovi.

Od 16 hodin si můžete s dětmi přijít do budovy SVČ Odry vytvořit seznam přání ve formě dopisu. Dopis může mít různou velikost, barvu, tvar. Může být zdobený, lepený z obrázků nebo pouze napsaný. Fantazii se meze nekladou.

K Ježíškově poštovní schránce vede cesta s úkoly, které můžete plnit. Na cestu dostanete mapu a kartičku na odpovědi. Do poštovní schránky vhazujte dopis pro Ježíška a také vyplněnou kartičku s odpověďmi, jménem a adresou.

Akce se mohou zúčastnit všechny věkové kategorie.

Na akci je nutné se přihlásit přes webové stránky. Akce je zdarma.

Vánoční výstava MŠ Čtyřlístek

Výstava s vánoční tématikou.

Po ukončení výstavy budou vyrobené předměty ke koupi v MŠ Čtyřlístek

Kdy: 8.12.2021 - 20.12.2021

Kde: Městská galerie Odry

Pořadatel akce: MŠ Čtyřlístek Odry

Frýdecko-Místecko

Festival Souznění

Mezinárodní festival Souznění se koná každoročně v adventním období před Vánocemi, na několika místech Moravskoslezského kraje v České republice. Je ojedinělou a široce prezentovanou přehlídkou umění s adventní a vánoční tématikou v ČR. Festival pravidelně zdobí bohatý program napříč hudebními žánry s představením svátečních zvyků, koled, duchovní hudby, písní, ale též uměleckých řemesel a chutné regionální i mezinárodní gastronomie.

Místo konání:

různá místa v Beskydech

Frýdek-Místek

ČTVRTEK 9. PROSINCE

Karvinsko

Mikulášský koncert

Mikulášský koncert. Účinkují děti přípravné hudební výchovy, přípravné taneční výchovy. Koncertní sál ZUŠ, Karviná-Mizerov.

Petr Kotvald – vánoce hrajou glórijá

Petr Kotvald – vánoce hrajou glórijá. Vánoční koncert Petra Kotvalda s Přípravným sborem Permoník. Účinkují: Petr Kotvald, Přípravný sbor Permoník. Vstupné: 425 Kč, 405 Kč. Velký sál MěDK Karviná-Nové Město.

Andělíčci z jutové stuhy

V Městské knihovně Orlová proběhne od 9.30 rukodělný workshop. Andělíčci jsou hotoví doslova za pár minut. Ukradněte si svou chvilku tvoření. krásná dekorace i na vánoční stromeček.

Materiál: dřevěné korálky s obličejem, jutová stuha, chlupatý drátek, dřevěné hvězdičky, tavná lepící pistole, bavlněný provázek nebo šňůrka na pověšení.

Bruntálsko

VÁNOČKA - Vánoční taneční show

Srdečně vás zveme na VÁNOČKU, tedy Vánoční taneční show, která se budou konat celkem 3x, ale pokaždé bude jiná. Připraveny budou pro vás tři dny oddechu od vánočního shonu, a to konkrétně středu 8. 12., čtvrtek 9. 12. a pátek 10. 12. 2021. V tyto dny jste zváni do velkého sálu Střediska volného času Krnov, kde se bude vše odehrávat. Taneční skupiny předvedou parádní podívanou plnou emocí, která vás uvolní, zahřeje na srdíčku a určitě i mile překvapí. Cena: 50 Kč/osoba. Vstupenky budou v předprodeji od 29. 11. 2021 do jejich vyprodání na recepci SVČ Krnov. Akce se bude řídit platnými protiepidemickými podmínkami v době jejího konání. Doporučený čas příchodu je v 16:40. Všichni se na vás již velmi těší!

PÁTEK 10. PROSINCE

Opavsko

Předvánoční koncert

Předvánoční koncert Kateřiny Marie Tiché a kapely Bandjeez. Přijďte nasát vánoční atmosféru do Hradce nad Moravicí před Národní dům.

Novojičínsko

VÁNOČNÍ DÍLNA - Dárky na poslední chvíli

výroba svíček, smaltovaných lžiček, sáčky a tašky na dárky, přáníčka a mnoho dalšího

Kdy: 10.12.2021 15:00 - 19:00

Kde: Frenštát p. R. - ASTRA, centrum volného času

Frýdecko-Místecko

Adventní dílnička v Komunitním centru

Pro všechny rodiče s dětmi do 12 let je na 10. prosince 2021 od 15.00 - 17.00 hodin připravena adventní dílnička v Komunitním centru v Mostech u Jablunkova.

Všichni zájemci, kteří si chtějí vyrobit vánoční ozdoby, mohou své přihlášky posílat na e-mail: foffova.ddm@gmail.com.

Místo konání: Komunitní centrum, Mosty u Jablunkova 333

SOBOTA 11. PROSINCE

Karvinsko

Vánoce na zámku ve stylu Ludvíka XIV.

Vánoce na zámku ve stylu Ludvíka XIV. Divadelní představení v rámci prohlídkové trasy 1. okruhu – Muž se železnou maskou – na motivy románu A. Dumase. /divadlo historie v pohybu Exulis/

Netradiční prohlídky s kastelánem, vánoční tradice na zámku, tvořivé dílny pro děti /SVČ Juventus/, voňavé překvapení. Zámek Fryštát.

Bruntálsko

Adventní koncert

Adventní koncert od 16 hod. - Kostel Sv. Tří králů v Břidličné, účinkují Michaela Nosková a pěvecký sbor Bernardini

NEDĚLE 12. PROSINCE

Opavsko

Advent v Brance u Opavy

Výstavka betlémů vyrobených žáky ZŠ, malý školní jakrark,vystoupení žáků a pěveckého sdružení slezských učiteleka odhalení nových soch betléma.

Novojičínsko

Adventní koncert Lašského dechového orchestru

Od 15.30 hodin proběhne v Kulturním domě ve Štramberku koncert Lašského dechového orchestru pod vedením dirigenta Aleše Kuběny. Zpěv: Renáta Navrátilová a Ondřej Šimíček

PONDĚLÍ 13. PROSINCE

Frýdecko-Místecko

Přednáška Mlsat a nepřibrat

Zajímavou přednášku pod názvem Mlsat a nepřibrat, která je aktuální právě v období Vánoc, si připravilo Komunitní centrum Mosty u Jablunkova na pondělí 13. prosince v 15:30 hodin.

Součástí přednášky bude i ochutnávka zdravého mlsání. Vstupné je dobrovolné.

Místo konání: Komunitní centrum, Mosty u Jablunkova 333

ÚTERÝ 14. PROSINCE

Frýdecko-Místecko

Zažij příběh Vánoc

14.12. 2021, 15.30 hod. Náměstí Svobody Místek

Připomeňte si vánoční zvyky a tradice a nasajte tu pravou vánoční atmosféru

sraz: TIC Místek, náměstí Svobody 6

vstupné: 80,- Kč, s Beskydy Valašsko Card 64,- Kč

Bližší info: Zažij příběh Vánoc - Turistické informační centrum Frýdek-Místek (ticfm.cz)

SOBOTA 18. PROSINCE

Karvinsko

Velký vánoční koncert Sborového studia Permoník

Velký vánoční koncert Sborového studia Permoník. Velký sál MěDK, Karviná-Nové Město.

Míša Růžičková - Vánoční show

Víte kolik dnů je do Vánoc? Můžeme si to spolu spočítat. Už jen pár dnů a budeme zpívat koledy u Vánočního stromečku. Abychom si čas zkrátili, vezmu vás do pohádkové zimní krajiny a můžeme si vytvořit tu správnou předvánoční atmosféru třeba u písničky Vánoční.

Protože máme rádi pohádky, tak zavítáme na královský zámek v písničce Začíná bál a Tanec princezen a pak postavíme Sněhuláky potkáme Trpaslíky a Sněhurku. Ke každým Vánocům patří také čert a anděl, o kterých toho hodně víme, protože je známe z vyprávění a písniček, jako třeba Čertoviny a Andílek. Rozloučíme se písničkou Kolik dnů je do Vánoc a nezapomeneme pozvat Popeláře, aby odvezli všechny odpadky, které nám zůstaly.

Od 16 hodin v kinosále K3 Bohumín.

Ostravsko

Tarja – Christmas Together

Rocková, operní a metalová diva si pro Českou republiku připravila nádherný a originální vánoční set. „Christmas Together“ – vánoční tour TARJI TURUNEN je kouzelné, dokáže nás spojit, zahřát u srdce a naše duše pak zpívají… Jsou plné nové energie, naděje a klidu zároveň. Přijďte si užít tuto jedinečnou show! To vše v ostravské aule Gong.

Opavsko

Betlémské světlo

Letošní roznos Betlémského světla zajišťuje pro Hradec nad Moravicí a přilehlé obce 2. skautský oddíl Domoradovice. Bude probírat stejně jako v loňském roce a budou 4 možnosti, jak si Betlémské světlo odebrat.

Bruntálsko

Tvořivá sobota - Vánoční ozdoby – od 9 – 12 hod.

I v prosinci se můžete těšit na další „Tvořivou sobotu“. Tentokrát si budete moci vyzkoušet výrobu různých tradičních i netradičních vánočních ozdob a strávit tak příjemné předvánoční chvíle ve výtvarném ateliéru na Žižkové. Kapacita míst je omezena, tak si nezapomeňte rezervovat místo na tel.: 775 055 218 nebo e-mailu: jana.klekova@svckrnov.cz Vstupné je 100,- Kč na osobu. Na všechny se těší Janča.

Kurz pečení pro babičky a jejich vnoučata

Všichni dobře víme, že naše babičky pečou nejlépe, a proto je tu zcela nový kurz, který by rád spojil vynikající a zkušené pekařky s méně protřelými malými kuchtíky, jejich vnoučaty. S sebou si nezapomeňte zástěru, přezůvky a krabičku na výrobky, protože co si u nás upečete, to si také sníte. Cena kurzu je 200,- Kč pro babičku a vnouče, a bude probíhat v kuchyňce SVČ Krnov. Na akci je nutné se přihlásit do 15. 12. 2021 na tel. 775 055 214 nebo e-mailu: barbora.komarkova@svckrnov.cz. Na všechny se těší Barča.

Sváteční vánoční koncert Lucie ZET v 18 hodin

Dovolujeme si vás pozvat na sváteční vánoční koncert zpěvačky a textařky Lucie ZET, kterou průvodním slovem i zpěvem doprovodí Karel ZOPY. Přijďte si odpočinout a vychutnat vánoční atmosféru v tomto adventním čase, kterou vyměníme za známé melodie české i zahraniční v nádherných prostorách Villa Cafe. Vstupné 100 Kč v předprodeji ve Villa Cafe (k dispozici omezený počet vstupenek).

NEDĚLE 19. PROSINCE

Novojičínsko

Hasičská "zlatá" neděle

Od 8 hodin na hasičské zbrojnici ul. Družstevní ve Studénce

- stánkový prodej

- zabíjačkové speciality

- hudba

Při zrušení trhů z důvodu epidemie COVID-19, proběhne od 08:00 hodin okýnkový prodej hasičských zabíjačkových výrobků!!!

Adventní koncert Hallelujah Martina Chodúra

Od 18 hodin v Dělnickém domě ve Studénce

Opavsko

Setkání u vánočního punče

Sbor dobrovolných hasičů Kravaře-Kouty Vás zve na setkání u vánočního punče, které proběhne každou adventní neděli před Hasičskou zbrojnicí v Koutech.

Datum konání: 19. 12. 2021 začátek od 16:00, délka 120 minut

ÚTERÝ 21. PROSINCE

Frýdecko-Místecko

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

21.12. 2021, 18.00 hod. Kostel sv. Jana a Pavla, Frýdek-Místek

Přeložený koncert z 17. 2. 2021. Náhrada za Kchun | Purgatio.

Česká mše vánoční „Hej, mistře“ přinesla svému tvůrci věhlas po celé Evropě a je také trvalou součástí našich Vánočních svátků. Mše vypráví příběh o zvěstování narození Krista a příchodu pastýřů k jesličkám. Skladba je zasazená do českého prostředí a pro svou radostnou atmosféru je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu.

Spisovatel, básník a skladatel Jakub Jan Ryba je jedním z nejvýznamnějších představitelů české kantorské hudby přelomu 18. a 19. století.

Účinkují: Symfonický orchestr Frýdek-Místek

Sbory: Smíšený pěvecký sbor Smetana Frýdek-Místek, Lašský smíšený pěvecký sbor Baška

STŘEDA 22. PROSINCE

Ostravsko

Výzdoba štědrovečerní tabule

Přijďte se kdykoliv mezi 16 a 18 hodinou inspirovat, jak může vypadat výzdoba štědrovečerního stolu a hned si jednu můžete také vytvořit. S výzdobou Vám pomůže a poradí designérka Silvie Zelinová.

Materiál zajistí: Zahradnictví Rychvald (platí se pouze spotřebovaný materiál)

Od 16 hodin v Galerii výtvarného umění.

ČTVRTEK 23. PROSINCE

Karvinsko

Velké vánoční tvoření

Výtvarný workshop: Foyer kina plné stanovišť, na kterých si děti mohou vyrobit vánoční ozdoby, přáníčka, figurky a spoustu dalšího, co neodmyslitelně k Vánocům a svátkům patří. Připraveny jsou i sladkosti pro malé účastníky. Akce proběhne foyer kina K3 Bohumín od 9 hodin.

PÁTEK 24. PROSINCE

Novojičínsko

Zpívání pod Vánočním stromem

Od 20 hodin na Masarykově náměstí proběhne koncert - setkání hudebníků z Nového Jičína.

Bruntálsko

Zdobení vánočního krmelce ve Valštejnu

Zdobení vánočního krmelce aneb i lesní zvěř věří na Ježíška. 12:00 - 14:00

Frýdecko-Místecko

Vánoční svařák ve Faunaparku

Od: 10:00

Do: 14:00

Vánoční svařák ve Faunaparku, volná prohlídka parku. Přineste krmení pro zvířátka a pojďte si užít Štědrý den ve Faunaparku.

Vstupné: zdarma

