Nebudou chybět zahraniční trháky, filmové novinky, ale převažovat budou, stejně jako v letech předchozích, filmy české produkce jako Poslední aristokratka, Chlap na střídačku, Modelář, V síti: Za školou, Příliš osobní známost, Můj příběh či Vlastníci. Velkým lákadlem určitě bude dokumentární snímek V síti: Za školou, dále pak nová česká komedie 3Bobule, animovaný film Scoob!, nebo také horor To Kapitola 2, který je pokračováním nejúspěšnějšího hororu všech dob. Tento horor společně se snímkem Neviditelný Vám zajistí páteční dávku strachu v podobě noční projekce, která bude odpromítána po skončení běžné projekce, tedy ve 23.15.

Letos je to 3. rok, co tento projekt nese název Letní kino BIKINO "na zelené dece", a to z toho důvodu, že se pořadatelé rozhodli pojmout kino ekologicky. V rámci tohoto projektu byly vyrobeny vlastní vratné kelímky NickNacky s partou RecyKruu. Ani tento ročník nebudou chybět popelnice na tříděný odpad. A proto by bylo fajn, kdybyste se stali součástí Kruu i vy a pomohli recyklovat odpad.

Cena vstupného na jednotlivé filmy zůstává stejná jako loni. Vstupné je tedy 60 Kč na osobu. Nově budou moci návštěvníci letního kina platit vstupné a občerstvení také platební kartou.

Poslední aristokratka

Kdy: 6. srpna ve 20.45

110 minut / Česky / 2D Režie – J. Vejdělek / ČR 2019 / Komedie / Bez omezení / Hrají – H. Čermák, T. Vilhelmová, Y. Stolařová, E. Balzerová, M. Pechlát, V. Kotek,…

Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou Vivien na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Po příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského dění…

Sněžný kluk

Kdy: 7. srpna ve 20.45

97 minut / Dabing/ 2D Režie – J. Culton, T. Wilderman / USA 2019 / Animovaný, Dobrodružný / Bez omezení

Dívka s exotickým jménem Yi je typická puberťačka, která má problém zapadnout, protože jí okolí buď nerozumí, nebo příšerně štve. Útěchu nachází v bunkru na střeše svého domu, kde se na svět dá aspoň koukat s nadhledem. Jednoho dne však ve svém útočišti objeví obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se vyklube mladý yetti, sněžný kluk, kterému Yi začne říkat Everest. Není to náhoda, nejvyšší hora světa je totiž domovem těchto bájných himalájských monster a mladý yetti netouží po ničem jiném, než se tam vrátit. Jenže jak má tenhle mýty opředený tvor urazit stovky kilometrů, aniž by si ho někdo všimnul? Diskrétnost je důležitá i kvůli tomu, že po něm pátrá nechutně bohatý sběratel kuriozit Burnish, který ho už jednou chytil a pak ho jeho neschopní zaměstnanci nechali utéct. Pomocnou ruku Everestovi podá právě Yi se svými dvěma kamarády…

To Kapitola 2

Kdy: 7. srpna ve 23.15

168 minut / Titulky / 2D Režie – A. Muschietti / USA 2019 / Horor, Mysteriózní, Thriller / 15+ / Hrají – J. McAvoy, J. Chastain, B. Skarsgård, B. Hader, S. Lillis,…

Do města Derry se vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo. Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale svolává ostatní členy klubu domů. Přestože jsou poznamenaní hrůznými zážitky z minulosti, musí každý z nich překonat svůj nejniternější strach a čelit klaunovi, který je nyní mnohem nebezpečnější než kdy jindy…

Chlap na střídačku

Kdy: 8. srpna ve 20.45

112 minut / Česky / 2D Režie – P. Zahrádka / ČR 2020 / Komedie, Romantický / 12+ / Hrají – J. Langmajer, I. Chýlková, I. Janžurová,…

Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku. Lenka po prvotním šoku souhlasí a obě ženy představí tento nový způsob života Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před hotovou věc. Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, kdy je Jirka jeden týden s manželkou, druhý s milenkou, se nakonec může stát pro všechny pořádnou noční můrou….

Modelář

Kdy: 9. srpna ve 20.45

110 minut / Česky / 2D Režie – J. Dec / USA 2019 / Psychologický, Thriller / 12+ / Hrají – K. Hádek, J. Mádl, V. K. Kubařová,…

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se odehrává v současné Praze. Drony jsou pro bývalé spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by se jinak nepodívali. Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci pořádající happeningy. Drony ve filmu monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu. Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se začne komplikovat…

V síti: Za školou

Kdy: 10. srpna ve 20.45

63 minut / Česky / 2D Režie – B. Chalupová / ČR 2019 / Dokument / 12+ / Hrají – T. Těžká, A. Pithartová,…

Speciální verze filmu V SÍTI vhodná pro diváky už od 12 let, a to i bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, se připojí na sociální sítě, aby v přímém přenosu zažily, co se děje v online světě. V kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří si je na netu našli a napsali jim. Drtivá většina těchto mužů požaduje sex přes webkameru nebo posílá erotické fotografie a videa…

Příliš osobní známost

Kdy: 11. srpna ve 20.45

107 minut / Česky / 2D Režie – M. Ferencová / ČR, SK 2020 / Komedie, Drama / 15+ / Hrají – E. Balzerová, T. Dyková, P. Hřebíčková,…

Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru nohama. Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem, pro kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj…

Můj příběh

Kdy: 12. srpna ve 20.45

93 minut / Česky / 2D Režie – L. Adam, H. Hendrychová / ČR 2019 / Drama, Romantický / 12+ / Hrají – V. Svátková, S. Rašilov, V. Cibulková, P. Kříž,…

Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se však zdálo být koncem, může se stát novým začátkem. Elizabeth odjíždí na Moravu, aby se pokusila poprat s nepřízní osudu i vlastními démony. S pomocí tety Marie, která jí byla celý život oporou, a čtyř neuvěřitelných přítelkyň začíná hledat cestu k novému životu, ale především víru v sebe sama. Z drsného pádu a procitnutí se zrodí prozření a Elizabeth dostává druhou šanci na opravdové štěstí i skutečnou a bezpodmínečnou lásku.

3Bobule

Kdy: 13. srpna ve 20.45

103 minut / Česky / 2D Režie – M. Knopp / ČR 2020 / Komedie / Bez omezení / Hrají – T. Ramba, K. Hádek, L. Langmajer,…

Honza a Klára se stali majiteli vinařství a rodiči rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokáží být občas úmorné, takže v manželství jim to právě teď moc neklape. Navíc nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Klára bojuje s předsudky okolí, které nevěří, že žena může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce. Ještěže ten ji provází jadrně vtipnými a moudrými radami coby na slovo vzatý vinařský i životní guru…

Scoob!

Kdy: 14. srpna ve 20.45

93 minut / Dabing / 2D Režie – T. Cervone / USA 2020 / Animovaný, Rodinný, Dobrodružný / Bez omezení

Zjistěte, jak to se Scoobym všechno začalo a podpořte Záhady s.r.o. při řešení jejich nejděsivějšího případu! Film vás zavede na samotný začátek přátelství Scoobyho a Shaggyho a konečně na velkém plátně uvidíte, jak s mladými detektivy Fredem, Velmou a Daphne, založili dnes již legendární srandabandu Záhady s.r.o. Po stovkách vyřešených případů musí teď ale Scooby a jeho parta přijít na kloub nejprekérnější záhadě všech dob. Zločin totiž nikdy nespí a svět má brzy zakusit zlobu přízračného bájného psa Kerbera. Začíná napínavý závod s časem!…

Neviditelný

Kdy: 14. sepna ve 23.15

124 minut / Titulky/ 2D Režie – L. Whannell / USA 2020 / Thriller / 15+/ Hrají – E. Moss, O. J. Cohen, A. Hodge, S. Reid,…

Když Cecilia pochopila, že chodí s psychopatem, bylo už pozdě. Izolovaná v luxusním sídle majetnického vynálezce si uvědomí, že má-li přežít, musí utéct. To se jí podaří, a když se od expartnerova právníka dozví, že ten její odchod neunesl a spáchal sebevraždu, po letech se může znovu konečně svobodně nadechnout. Tak proč je i dál tak neklidná? Proč má pořád nervy na pochodu? Proč se kolem ní dějí věci, jež nedokáže vysvětlit?…

Vlastníci

Kdy: 15. srpna ve 20.45

96 minut / Česky / 2D Režie – J. Havelka / ČR 2019 / Komedie, Drama / 12+ / Hrají – T. Rambo, V. Kotek, D. Havlová, J. Lábus, P. Tomicová,…

Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout. Najdou se mezi nimi idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, jsou zde i vypočítaví prospěcháři nebo dokonce rafinovaní manipulátoři, ale také lidé ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti. Všichni se ale nakonec musí společně domluvit na správě domu, ve kterém mají své byty…

Ježek Sonic

Kdy: 16. srpna ve 20.45

100 minut / Dabing/ 2D Režie – J. Fowler / USA 2020 / Komedie / Bez omezení / Hrají – J. CarreyMarsden, B. Schwartz,…

Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě by ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil za opravdového kamaráda. Ze svého lesního útočiště sice chodí navštěvovat dobráckého maloměstského šerifa Toma, ale ten se tak úplně nepočítá, protože si Sonica při jeho rychlosti ještě nestačil všimnout. A Sonic se snaží nezanechávat stopy své přítomnosti, protože ví, že by pak po něm šli. Kdo? Všichni! Jenže i ten nejopatrnější ježek může udělat malou chybu, kterou bylo v jeho případě dočasné vypnutí elektřiny v polovině Ameriky. Bezradná a znepokojená vláda na odhalení příčin kolosálního výpadku najme toho vůbec nejschopnějšího génia…

Pouze v případě silného deště a větru bude promítání zrušeno!