KDY: 10. až 12. září, 9 - 12 hodin

KDE: Nový Jičín



Kurz proběhne ve dnech 10., 11. a 12. září, vždy od 9 do 12 hopdin, v prostorách městského úřadu v ulici Divadelní 1 a je určen občanům od 60 let. V rámci kurzu se lidé zdarma naučí správně nastavit a používat jejich zařízení. „Zájemci se mohou přihlásit do 31. srpna telefonicky na čísle 556 768 241 nebo e-mailem na adrese: lfrantova @novyjicin-town.cz,“ informuje radnice.