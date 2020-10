Provede je kolem rybníků a meandrů řeky Odry i lužními lesy, které jsou domovem celé řady zajímavých druhů rostlin a živočichů.

Na stezku mohou zájemci o procházku v překrásné panenské krajině stejnojmenné přírodní rezervace nastoupit v bývalé oboře zámku Nová Horka a jít po ní až do Studénky, kde končí u Pasečného mostu.

Stezka je dlouhá asi čtyři kilometry a prochází kolem rybníků Nový nebo Kotvice, který je významným hnízdištěm ptáků, a tak není divu, že nad jeho hladinou byla vystavěna ptačí pozorovatelna.

Na svých celkem devíti zastaveních stezka seznamuje hlavně s přírodním bohatstvím krajiny lužních lesů.

Terén naučné stezky je nenáročný, a tak ho snadno zvládnou i rodiny s menšími dětmi, které se sem mohou vydat na jaře, kdy tady všechno kvete, nebo třeba na podzim, kdy se stromy zbarví do všech barev duhy. Naučná stezka Kotvice je dostupná autem i veřejnou dopravou - zatímco do Studénky jezdí vlak, do Nové Horky se ti, co nemají vlastní dopravu, dostanou autobusem.