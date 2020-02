KDY: od úterý 18. února do 18. března

KDE: Nový Jičín, Coffeemusicbar

ZA KOLIK: zdarma

Do budoucna by se chtěla věnovat dobročinné práci a charitě. Sama má 4 psy a kocoura,které miluji, ale uvědomuje si, že všichni takové štěstí nemají. Proto se rozhodla, že pokud získá z prodeje obrazů finanční prostředky, pak část věnuje na psí útulek v Ostravě a postupně by chtěla rozšířit pomoc i na další útulky kde to bude zapotřebí. Obrazy Terezy Kozielové je možno zhlédnout v Coffeemusicbaru na Staré poště v Novém Jičíně až do 18. března.