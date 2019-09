Kdy: 31. srpna

Kde: Kopřivnice

Městem projede Mezinárodní Tatra veteran rallye Beskydy. „V pořadí 86. memoriálu Josefa Veřmiřovského se zúčastní okolo sto třiceti veteránů značky pocházející z Kopřivnice,“ uvedla Jana Hromočuková, tisková mluvčí města Kopřivnice.

Na zmíněnou spanilou jízdu vyrazí více než stovka veteránů z Prostřední Bečvy. Trasa povede přes Hostašovice, Mořkov až do Kopřivnice, konkrétně do parku dr. E. Beneše, kam se vozy začnou sjíždět okolo dvanácté hodiny. „V Kopřivnici máme letos jedinečnou povinnost, a to předat čestné občanství, které jsme v loňském roce přijali za Hanse Ledwinku, jeho žijícím příbuzným,“ prozradila za pořadatele prezidentka Tatra Veteran Clubu, který rallye pořádá, Alena Čipová.

a dodala: „Předání se uskuteční na balkóně Ringhofferovy vily ve dvě hodiny odpoledne.“ Po předání čestného občanství se v blízkosti kopřivnické radnice uskuteční tradiční jízda zručnosti, po které se veteráni vydají zpátky směrem na Prostřední Bečvu.