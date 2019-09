Kdy: 3. září

Kde: Pustějov

Výstava se uskuteční od úterý 3. září do čtvrtka 12. září v sále Obecního úřadu Pustějov, přístupná bude od 8 do 17 hodin v každý pracovní den, výjimkou je čtvrtek, kdy bude přístupná až do 18 hodin. Návštěvníci se dozvědí o Janu Opletalovi a dalších studentech z listopadu 1939, zhlédnou materiály a fotografie z období okupace z archivu obce Pustějov i ze soukromých sbírek občanů Pustějova, a také ze sbírek Státního archivu a Leteckého muzea v Suchdole nad Odrou.