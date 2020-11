Rodačka z Fulneku a kmenová hráčka volejbalového týmu z Nového Jičína Adéla Dubcová v letošní sezoně nabírá zkušenosti v barvách opavského Happy Sportu. Vzhledem k tomu, že sporty dostaly v říjnu červenou, moc toho zatím ve svém novém klubu nenahrála.

Adéla Dubcová na snímku vpravo dole | Foto: Archiv Adély Dubcové

Stejně jako ostatní doufá, že se volejbal opět rozjede, aby mohla dělat, co ji baví. Je také zvědavá na zápasy s Jičínem. Týmu, za který hrála odmala, ale přeje jen to dobré. Volejbal v Novém Jičíně má již dlouhou tradici. Začít se může v přípravce, která je určena pro děti od třetí do páté třídy, kde získají volejbalové základy. Mají také možnost přestoupit do třídy s rozšířenou výukou volejbalu a hrát závodně. Takhle začínala i smečařka Adéla Dubcová, která tento rok hostuje v opavském klubu Happy Sport Opava. „V Jičíně jsem prošla všemi kategoriemi, od přípravky přes žačky až po juniorky,“ říká nadějná volejbalistka. Žactvo Jičína každoročně hraje Český pohár a účastní se i Mistrovství ČR základních škol. „Pamatuju si, jak jsme jeli v roce 2017 na MČR do Karlových Varů. Zároveň tam hráli i kluci, takže jsme se mohli navzájem povzbuzovat. Po zápasech jsme chodili i s trenéry na procházky po městě, takže jsme si to moc užili“ vzpomíná rodačka z Fulneku.