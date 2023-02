Badmintonisté B.O. Chance jsou ve Final Four ligy, Klimkovice zůstaly za branami

První sezona mezi elitou a hned přímý postup do Final Four! Povedlo se to badmintonistům B.O. Chance Ostrava Sportclub v extralize smíšených družstev. Nováček nejvyšší české soutěže v závěrečném 4. kole základní části využil výhodu domácího prostředí, kde v neděli porazil poslední Český Krumlov 6:1 a v tabulce poskočil z 5. na 2. místo.

Badmintonistka Tereza Švábíková z B.O. Chance Ostrava Sportclub. Fotogalerie je z prvního domácího zápasu extraligy smíšených družstev v říjnu proti Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Brno (3:4). | Foto: Český badmintonový svaz