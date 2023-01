„Remízu asi bereme. Domácí v poslední minutě trefili břevno,“ začal o utkání hovořit jakubčovický obránce Kamil Molnár. Hosté začali skvěle, vedli rychle 4:0. „Začátek jsme měli dobrý. Vyšly nám i nějaké signály. Možná jsme mi nabili dojmu, že to půjde samo. Ale opak byl pravdou. Medvědi dali gól, zvedli se a my jsme měli problém,“ přiznala opora Baracudy. Ještě v prvním poločase měl dvě šance benjamínek jakubčovické sestavy Patrik Petr. „Musíme myslet na budoucnost. Patrikovi je patnáct a je hodně šikovný,“ chválil Molnár o dvacet let mladšího spoluhráče.

Bílovec dostal pětku, trenér byl spokojen s prvním poločasem

Zápas skončil remízou 5:5, Jakubčovice tak udržely letošní neporazitelnost. „Ještě nám chybí poslední kolo. Do play off jdeme z prvního místa,“ hlásil Molnár. O tom, že by jeho tým útočil na postup do druhé ligy nemůže být řeč. „Soutěž chceme vyhrát, ale na postup nemyslíme. Druhou ligu jsme si už vyzkoušeli. Je to časově náročná soutěže. Kdežto divize skončí a my se můžeme věnovat velkému fotbalu,“ vysvětlil Kamil Molnár.

Medvědi Malé Hoštice - Baracuda Jakubčovic 5:5 (3:5)

Branky: Bořucký 2, Dřizgevič 2, Těžký - Bátrla 4, Hrubý.

Medvědi Malé Hoštice: Godula – Klinger, Hartmann, Kuděla, Poštulka – Bořucký, Brunclík, Těžký, Dřizgevič.

Baracuda Jakubčovice: Strempek – Jakub Petr, Vavroš, Molnár, Bátrla – Michálek, Patrik Petr, Ďurica, Voda, Hrubý.