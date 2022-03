Litoměřice uspěly jen v úvodní čtvrtině, další průběh duelu pak už byl v režii hostů. Do konce nadstavby zbývají dvě kola, ve kterých jde o co nejlepší výchozí pozici do play-off. Nový Jičín už v pátek od 19 hodin hostí třetí Sokol Písek a právě Sršňům by rád vrátil vysokou porážku z 2. kola v jihočeské hale (67:108).