Oslav sedmdesátého výročí se kromě basketbalistů a vedení města účastnili také zástupci České basketbalové federace, základní školy Npor. Loma. Nechyběli také slavní odchvanci několikanásobný člen All Star týmu basketbalové ligy Jiří Černošek, dvojnásobný vicemistr ligy s Opavou Lukáš Bukovjan či hráčka SBŠ Ostrava Gabriela Busková.

Nově otevřené hřiště nebude sloužit jen basketbalistům, nicméně primárně je určené právě jim. „Jsem sportovec tělem i duší, přestože jsem hrával především volejbal. S basketbalem mám jeden problém - netrefím se do koše - což mě vždycky hodně štvalo. Obdivuju všechny, kteří to hrají a upřímně jsem vždycky překvapován, že basketbal je v našem městě na takové úrovni,“ pravil starosta.

Město Příbor je jedno z mále v Česku, které se může chlubit, že basketbal je v něm sportem číslo jedna. „Přeji klubu, aby dále fungoval tak dobře, jako doposud. Zároveň že tato nová hřiště pomohou k tomu, aby se basketbalisté ještě zlepšovali a členská základna se rozšiřovala. Je to unikátní, že v Příboře je basketbal sportem číslo jedna, nicméně věřím, že to tak zůstane,“ uvedl starosta Příbora Jan Malík.

„Úspěchy klubu jsou spojené především s prací trenérů, bez nichž bychom nikdy úspěšná nebyli,“ uvedl prezident BK Příbor Jiří Slaný. „Dnešní den je pro náš klub významný ale nejen tím, že slavíme výročí. Nově otevřené hřiště je něco, o co jsme dlouho usilovali. Proto chci městu velmi poděkovat, že naše přání vyslyšelo a od dnešního dne můžeme využít nové hřiště,“ pokračoval Slaný.

/FOTOGAELRIE/ Basketbalový klub Příbor v sobotu slavil výročí 70. let vzniku. Oslavu významného výročí spojil se slavnostním otevřením nového hřiště v areálu Základní školy Npor. Loma v Příboře. Basketbalisté v rámci oslav uspořádali akci Den plný basketbalu, na němž prezentovali jak svou historii, tak i současnost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.