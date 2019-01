Nový Jičín - Prvenství v červené skupině, a tím postup do Final Four Středoevropské basketbalové ligy (CEBL), měli hráči Geofinu Nový Jičín nadosah. Stačilo jediné, zvládnout odvetu na palubovce lídra maďarské ligy Albacomp Székesfehérvár.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Stýblo František

Přitom si novojičínští hráči mohli dovolit luxus v podobě porážky až o 25 bodů, protože v prvním měření sil obou celků v Novém Jičíně vyhráli domácí 98:72. Zápas v Maďarsku opanovali domácí hned od úvodu. Díky dobrému vstupu do utkání se Albacomp dostal do hry, a nakonec se nejenom dostal přes 100bodovou hranici, ale i přes 26bodový náskok Geofinu z prvního zápasu.

„Bylo to selhání a následné zklamání. Ten náskok z domácího zápau jsme prohospodařili. Bylo to přesně naopak. Jak hrál Albacomp u nás, tak jsme my hráli u nich. Nám se doma dařila střelba, u nich bohužel ne,“ prozradil novojičínský trenér Zbyněk Choleva. „Dopadlo to blbě. Nechceme se na nic vymlouvat. Přestože jsme celý den seděli v autobuse, k tomu když vezmeme rozhodčí a ostatní věci, přesto to nemělo skončit takovou ostudou. Jenom doufám, že se z toho poučíme a budeme pokračovat o to lépe v lize,“ dodal Choleva.

Podle jeho slov měli hráči v hlavách domácí vítězství. „Prohospodařit náskok šestadvaceti bodů je dost, ale soupeř hrál opravdu skvěle. Chybělo nám větší nasazení v obraně. Chtěli jsme hrát déle a zdržovat to, ale soupeř nás po všech stránkách převyšoval,“ uzavřel Choleva.