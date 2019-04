A mají po sezóně. Basketbalisté Nového Jičína odehráli svůj poslední zápas v pátek, když doma vyzvali vedoucí tým play-out Sokol Pražský. V zápase, ve kterém už o nic nešlo, byli nakonec úspěšnější hosté, kteří zejména díky povedenému závěru zvítězili 82:80.

„Na to, že šlo o poslední zápas sezony a vlastně už o nic nešlo, mělo utkání vysokou úroveň, oba týmy to pojaly tak, že chtějí vyhrát,“ vyzdvihl nasazení obou celků po zápase trenér Nového Jičína David Hájek. „Hrálo se ve velkém nasazení a první tři čtvrtiny jsme hráli velice dobře, předvedli jsme asi nejlepší výkon za poslední dva měsíce,“ pochvaloval si Hájek.

Jeho tým vstoupil do utkání skvěle a po první čtvrtině si na favorizovaný pražský celek vytvořil náskok devíti bodů. I ve druhé čtvrtině předváděli domácí kvalitní basketbal a svůj náskok ještě o jeden bod navýšili.

Až ve druhém poločase se začalo utkání pomalu, ale jistě překlápět na stranu hostů. Po třech čtvrtinách už náskok Nového Jičína činil pouze sedm bodů a ve čtvrté třetině poté Sokol Pražský svůj obrat dokonal a nakonec vyhrál o pouhé dva body.

Nový Jičín bodově táhl se čtrnácti body Tadeáš Janík, o bod méně nastřádali Zdeněk Jakubu a Daniel Szarowski.

„Hráli jsme v trochu menším počtu hráčů a ještě se nám vyfauloval jeden pivot, takže nám v závěru už docela rychle docházely síly a kvůli tomu jsme nakonec prohráli,“ vysvětlil trenér Hájek. „Nemůžu říci, že bychom něco udělali špatně,“ dodal.

Nový Jičín skupinu play-out zakončil na pátém místě, v posledním utkání sezony už nebyl pod tlakem, měl jistotu, že baráž se ho týkat nebude.

„Trochu mě mrzí, že jsme tak dobrý výkon předvedli až v posledním zápase sezony, kdy už se vlastně o nic nehrálo, ale my jsme ani ty dva zápasy předtím nehráli špatně,“ připomněl Hájek vysoké vítězství 110:81 nad Nymburkem a výhru 91:85 na palubovce Basketu Košíře.

„Tyto dvě výhry znamenaly, že se nám vyhne baráž. Jsem rád, že klukům nebylo jedno, jak to dopadne, a vydali se až do konce. Přestože sezonu celkově hodnotím jako ne moc povedenou, jsem rád, že jsme se nakonec vyhnuli alespoň baráži,“ oddechl si Hájek.

Trenéra také potěšil výkon jeho svěřenců, ačkoliv to na vítězství nad Sokolem Pražským nakonec nestačilo. „Určitě jsem rád, jak jsem se na závěr sezony před domácím publikem předvedli. Diváci to na konci ocenili a myslím si, že všichni vycítili, že nám prostě v závěru došly síly. Náš výkon opravdu nebyl špatný a je to něco, na čem můžeme stavět dál, i když nová sezona začne až za pět měsíců.

NOVÝ JIČÍN – SOKOL PRAŽSKÝ 80:82 (21:12, 29:28, 14:17, 16:25)

Nový Jičín: Janík 14, Jakubu 13, Szarowski 13, Kelar 10, Pindroch 10, Choleva 9, Valigura 6, Klímek 5, Baranec.

Trojky: 10/26:5:12. Doskoky: 30:41. Asistence: 15:16. Zisky: 6:11. Bloky: 5:2. Ztráty: 16:9.